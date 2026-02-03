Ascultă Radio România Iași Live
Iaşi: Proiect privind soluţionarea problemelor de mobilitate urbană cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 07:53

Traficul rutier din municipiul Iaşi va fi monitorizat şi analizat cu ajutorul unor drone şi a Inteligenţei Artificiale, în cadrul unui proiect propus de Academia Română – filiala Iaşi şi derulat cu ajutorul Primăriei şi Universităţii de Ştiinţele Vieţii ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iaşi.

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, consideră că tehnologiile bazate pe inteligenţa artificială au intrat deja în viaţa noastră şi este doar o chestiune de timp până vor fi prezente peste tot, mai ales în smart city.

‘Avem deja în lucru mai multe proiecte care folosesc inteligenţa artificială. În momentul de faţă mai avem un parteneriat cu Universitatea Tehnică şi cu un operator de telefonie mobilă pentru un proiect privind camere de supraveghere. Inteligenţa artificială nu mai este privită ca un rival al inteligenţei umane. Dacă îi oferim date exacte, poate deveni un instrument util pentru noi. De altfel, multe dintre intersecţiile din Iaşi sunt deja echipate cu astfel de camere inteligente’, a declarat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.

Proiectul derulat cu ajutorul USV va presupune utilizarea inteligenţei artificiale în sprijinul dezvoltării urbane. Reprezentanţii USV Iaşi au anunţat că pot contribui prin punerea la dispoziţie a dronelor utilitare, echipate cu senzori optici şi multispectrali de ultimă generaţie.

‘Dronele sunt o tehnologie tot mai prezentă, cu aplicaţii multiple. Astăzi, dronele pot fi implicate în tot felul de activităţi. Este momentul să le folosim în scopuri utile, concrete, cum ar fi analiza traficului şi soluţiilor de mobilitate urbană’, a declarat conf. univ. dr. ing. Vlad Nicolae Arsenoaia, coordonator al disciplinelor Agricultură de precizie şi Agricultură digitală, Facultatea de Agricultură a USV Iaşi.

Potrivit reprezentanţilor USV Iaşi, dronele permit colectarea de imagini aeriene cu rezoluţie spaţială ridicată, oferind o perspectivă detaliată asupra infrastructurii rutiere şi a fluxurilor de circulaţie. Cu ajutorul datelor astfel obţinute se va analiza traficul rutier, vor fi identificate blocajele şi elaborarea unor soluţii eficiente de mobilitate urbană, bazate pe tehnologie şi inovaţie.

‘Zborurile ar putea monitoriza zonele critice, fără interferenţe majore asupra traficului existent. Datele aeriene pot fi procesate pentru obţinerea de produse cartografice georeferenţiate, precum ortofotoplanuri actualizate, hărţi ale densităţii traficului, hărţi ale gradului de ocupare a parcărilor, hărţi ale utilizării terenului şi infrastructurii urbane’, a transmis Vlad Nicolae Arsenoaia.

El a precizat că aceste produse GIS pot constitui suport tehnic pentru analiza spaţială şi luarea deciziilor privind reorganizarea traficului.

‘Pe baza imaginilor aeriene se pot realiza măsurători privind timpii de aşteptare şi de staţionare în intersecţii, frecvenţa şi durata blocajelor de trafic, evoluţia fluxurilor de circulaţie în funcţie de intervalele orare şi impactul intervenţiilor temporare sau permanente asupra mobilităţii urbane’, a precizat Vlad Nicolae Arsenoaia.

De asemenea, susţine cadrul didactic al USV Iaşi, utilizarea senzorilor multispectrali ar putea permite evaluarea stării vegetaţiei urbane şi a suprafeţelor verzi adiacente infrastructurii rutiere. Analiza spectrală poate oferi informaţii privind distribuţia şi sănătatea vegetaţiei stradale, zonele cu stres termic accentuat şi corelaţia dintre acoperirea vegetală, confortul urban şi fluiditatea traficului.

‘Principiul hărţilor de prescripţie ar putea fi adaptat mediului urban sub forma hărţilor de intervenţie. Acestea pot indica zonele prioritare pentru reglarea semaforizării, reorganizarea fluxurilor de trafic, intervenţii asupra infrastructurii rutiere, optimizarea rutelor de transport public şi alternativ’, a mai transmis conf. univ. dr. ing. Vlad Nicolae Arsenoaia. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

