Iași: Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 octombrie 2025, 19:24

Președintele României, Nicușor Dan, a participat astăzi la Iași la ceremonia aniversară a 165 de ani de la înființarea Universităților „Alexandru Ioan Cuza” și „George Enescu”.

Evenimentul a avut loc la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și a reunit reprezentanți ai mediului academic și cultural din întreaga țară.

Șeful statului a evidențiat provocările contemporane, precum fenomenul dezinformării și diminuarea importanței cunoașterii, subliniind că mediul universitar trebuie să lupte pentru adevăr și să promoveze decizii bazate pe cunoaștere. „Trebuie să afirmăm și să promovăm o lume în care cunoașterea contează și deciziile se iau pe bază de cunoaștere”, a spus el.

Președintele a abordat și provocările contemporane, precum fenomenul dezinformării și criza încrederii în autorități. „Trebuie să afirmăm și să promovăm o lume în care cunoașterea contează și deciziile se iau pe bază de cunoaștere", a subliniat el, încurajând mediul academic să participe activ la dezbaterile publice.

După ceremonia de la Teatrul Național, președintele a vizitat compania Antibiotice Iași și va continua participarea la evenimente dedicate Zilei Armatei României și la Conferința Națională a Rectorilor, subliniind astfel angajamentul său pentru educație, cercetare și dezvoltare, precum și pentru implicarea mediului academic în procesul decizional.

Vă prezentăm în continuare transcrierea alocuţiunii susţinute de Preşedintele României în cadrul ceremoniei de la Teatrul Naţional ‘Vasile Alecsandri’ din Iaşi: Sfinţiile Voastre, Dragi reprezentanţi ai mediului academic, dragi reprezentanţi ai mediului administrativ, inclusiv juridic, Excelenţele voastre, doamnelor şi domnilor, este o mare onoare şi am ţinut să fiu prezent la această manifestare, pentru a onora Iaşul, una dintre capitalele Românei Mari, a onora nişte instituţii – Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’, Universitatea ‘George Enescu’ şi, nu în ultimul rând, Teatrul Naţional ‘Vasile Alecsandri’. Eu refuz această împărţire, la care distinşii colegi au făcut referire – unii sunt cu raţiunea, unii sunt cu emoţiile. Eu cred că este emoţie şi în ştiinţele exacte inclusiv, şi este raţiune şi în aşa-numitele industrii creative. Ce e important este că o societate este definită de instituţiile pe care le are, şi aceste două instituţii – să ne aducem aminte, 1860, eram la un an după unire – aceste două instituţii, cele două universităţi pe care le aniversăm azi au fost esenţiale în definirea unei identităţi naţionale. Acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să îl spunem şi bineînţeles că acest proces trebuie să continue. Ajunşi aici, cred că putem să reflectăm puţin la rolul universităţii în zilele noastre, pentru că trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, şi, dacă ne referim la mediul academic universitar, cred că sunt două importante. Una este adevărul, şi, într-o lume în care fenomenul de dezinformare creşte accelerat, cred că trebuie să luptăm pentru adevăr. Şi un alt lucru pe care trebuie să îl spunem, dacă suntem într-un mediu universitar, este importanţa cunoaşterii, care, de asemenea, este pusă în discuţie zilele acestea, şi trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere. Am fost stimulat de revenirea într-un mediu universitar – mai am o reflecţie despre rolul universităţii în societate. Bineînţeles că primul reflex, care este foarte important, este conexiunea cu economia. Trăim într-o competiţie globală, şi în această competiţie globală, cunoaşterea contează, şi atunci, din fericire, noi, România, şi Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’, avem o tradiţie în tehnologie. Tehnologia contează foarte mult în competiţia globală a zilelor noastre. De asemenea, există un important suflu creativ în România, şi Universitatea ‘George Enescu’ este o instituţie de prestigiu în zona asta, de industrii creative. Deci trebuie, acolo unde avem un avantaj competitiv, trebuie să încercăm să îl folosim. Dar cred că mai general trebuie să ne gândim la rolul oamenilor din mediul academic în societate, şi aici, din păcate, cred că nu suntem acolo unde ar trebui să fim, adică eu cred că, în momentul în care statul român dezbate bugetul, sau în momentul în care statul român dezbate legi importante nu numai despre educaţie, ci despre economie, despre corespondenţa dintre educaţie şi economie, eu cred că reprezentanţii mediului academic trebuie să fie prezenţi în dezbatere mult mai mult, când vorbim de – am fost ieri la Bruxelles – de cadrul financiar multianual 2028-2034, pentru că România este parte din Europa, nu este, aşa, o anexă. Acolo, societatea românească, mediul academic trebuie să fie parte din dezbatere, pentru a – sper eu – să fie parte din decizie. În momentul acesta, şi o să spun lucrul ăsta şi mâine, la Conferinţa Rectorilor, există doar voinţa de comunicare, nu există interfaţa de comunicare pe care trebuie să o construim şi noi, şi dumneavoastră. Vreau să vă asigur de deschiderea mea ca în toate aceste decizii pe care societatea trebuie să le ia cât mai informat, dumneavoastră să aveţi un cuvânt de spus. Ultimul lucru, mă bucur că sunt reprezentanţi ai mediului academic din Republica Moldova, mă bucură această colaborare şi, dacă fiind distanţa, mă bucur că universităţile din Iaşi sunt parte din acest proces. E bine că de multă vreme construim un spaţiu cultural, educaţional, academic comun. Trebuie să continuăm să facem asta şi sunt printre persoanele care sprijină acest proces. Acestea fiind spuse, vă urez ‘La mulţi ani!’ şi continuaţi aşa cum aţi făcut-o până acum!