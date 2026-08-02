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(AUDIO) Mușcătura de șobolan poate pune viața în pericol. Recomandările medicilor ieșeni

(AUDIO) Mușcătura de șobolan poate pune viața în pericol. Recomandările medicilor ieșeni

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 08:37 / actualizat: 2 august 2026, 9:39

În contextul în care prezența şobolanilor este tot mai des semnalată în mai multe localități din țară, medicii avertizează că muşcătura de şobolan nu trebuie ignorată, deoarece poate transmite boli grave şi poate provoca infecţii severe. 

Specialiştii recomandă spălarea imediată, de 10-15 minute, a rănii, dezinfectarea şi prezentarea de urgenţă la medic pentru evaluare și tratament. 

Despre riscurile la care sunt expuse persoanele muşcate de rozătoare vorbeşte în continuare medicul Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași: ”Discutăm de febra mușcăturii de șobolan, așa numita rat-bite fever. Aceasta este cauzată de bacteriile care se află în saliva acestor rozătoare. Ca și simptomatologie, va provoca febră, frisoane, dureri musculare, mialgii, dureri articulare, artralgii și de multe ori erupții cutanate. O altă patologie importantă și cu care ne confruntăm este leptospiroza. Deși se transmite cel mai frecvent prin contactul cu urina acestor rozătoare, bacteria poate pătrunde direct în organism și prin rana provocată de mușcătura acestuia. Ca și simptomatologie, în cazul leptospirozei, discutăm de febră mare, dureri severe de cap, dureri la nivelul gambelor, iar în cele din urmă, rinichii și ficatul au de suferit, necesitând tratament de specialitate. O altă patologie este hantavirus. Se transmite prin mușcătura rozătoarelor, în speța șobolanilor, poate declanșa o infecție respiratorie severă cu apariția unei insuficiențe respiratorii, care va necesita obligatoriu suport ventilator, iar de cele mai multe ori, conectarea pacientului la suport vital avansat. O altă patologie este rabia, deși este rară la rozătoare, mușcătura unui șobolan infectat poate transmite acest virus.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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