Întreruperi repetate de curent la Spitalul Județean Piatra-Neamț. Activitatea medicală nu a fost afectată

Publicat de Andreea Drilea, 1 august 2026, 11:59

În cursul nopții, la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț s-au înregistrat mai multe întreruperi succesive ale alimentării cu energie electrică.

Acestea au determinat restartarea unor sisteme informatice și blocarea temporară a unor aplicații utilizate în activitatea spitalului.

După cum au putut constata și locuitorii de pe străzile din jurul spitalului, care s-au confruntat cu situații similare în ultimele zile, în special pe parcursul zilei de ieri, întreaga zonă a fost afectată de mai multe căderi succesive de tensiune.

Echipele tehnice lucrează pentru remedierea tuturor problemelor apărute. Cu excepția grupului electrogen de la Secția Pediatrie, care a fost afectat de aceste întreruperi succesive și a fost trecut temporar pe o soluție de bypass până la remedierea defecțiunii, nu au fost constatate probleme majore.

Pacienții sunt în siguranță, iar activitatea medicală nu a fost afectată. Singurul disconfort resimțit în anumite zone ale spitalului a fost provocat de activarea repetată a unor sisteme de alarmă, ca urmare a întreruperilor și revenirilor succesive ale energiei electrice.

SJU Piatra Neamț