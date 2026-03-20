(AUDIO) Județul Botoșani beneficiază de finanțări substanțiale pentru servicii sociale, educație și drumuri
Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 18:55
Județul Botoșani va primi fonduri consistente de la bugetul de stat pentru susținerea serviciilor sociale, educației, infrastructurii rutiere și echilibrarea bugetelor locale.
La nivelul municipiilor și orașelor, suma alocată este de 260,8 milioane de lei, destinată în principal învățământului preuniversitar, plății asistenților personali, serviciilor pentru vârstnici și transportului elevilor.
Cu mai multe detalii vine corespondenta noastră, Gina Poenaru: Pentru cheltuielile descentralizate sunt alocate 107 milioane de lei. Aici sunt incluse finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, Programul „Laptele și cornul”, învățământului special și centrelor de resurse educaționale. Pentru drumurile județene și locale în acest an bugetul prevede suma de 25,8 milioane lei, care va fi repartizată de către Consiliul Județean. Tot Consiliul Județean va trebui să repartizeze comunelor, orașelor și municipiilor din județ suma de 43,7 milioane de lei, care a fost alocată în mod egal tuturor județelor. Pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prinse 131,8 milioane de lei, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar, particular și confesional acreditate și a unităților de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu și care nu percep taxe au fost alocate aproximativ 9 milioane de lei.
