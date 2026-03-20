(AUDIO) Județul Botoșani beneficiază de finanțări substanțiale pentru servicii sociale, educație și drumuri

Prima pagină » Știri » Regional

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 18:55

Județul Botoșani va primi fonduri consistente de la bugetul de stat pentru susținerea serviciilor sociale, educației, infrastructurii rutiere și echilibrarea bugetelor locale.

La nivelul municipiilor și orașelor, suma alocată este de 260,8 milioane de lei, destinată în principal învățământului preuniversitar, plății asistenților personali, serviciilor pentru vârstnici și transportului elevilor.

Cu mai multe detalii vine corespondenta noastră, Gina PoenaruPentru cheltuielile descentralizate sunt alocate 107 milioane de lei. Aici sunt incluse finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, Programul „Laptele și cornul”, învățământului special și centrelor de resurse educaționale. Pentru drumurile județene și locale în acest an bugetul prevede suma de 25,8 milioane lei, care va fi repartizată de către Consiliul Județean. Tot Consiliul Județean va trebui să repartizeze comunelor, orașelor și municipiilor din județ suma de 43,7 milioane de lei, care a fost alocată în mod egal tuturor județelor. Pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prinse 131,8 milioane de lei,  iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar, particular și confesional acreditate și a unităților de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu și care nu percep taxe au fost alocate aproximativ 9 milioane de lei.

 

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Arestul fostului oligarh moldovean Plahotniuc este prelungit cu încă 30 de zile
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 17:55

Instanţa din Republica Moldova a prelungit cu încă 30 de zile, la cererea procurorilor, arestul fostului lider al Patridului Democrat, oligarhul...

A murit actorul american Chuck Norris
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 16:24

Actorul american şi fostul campion mondial de karate Chuck Norris a murit, a anunţat vineri familia sa pe Instagram. ‘Cu inima îndurerată,...

Ești o fire dinamică, ambițioasă și îți surâde ideea de a face parte din familia Armatei României? Orice este posibil! Urmează-ți visul!  Alege cariera militară!
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 16:00

Centrul Militar Zonal Iaşi, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale, care se...

Bugetul de stat pe anul 2026 a fost adoptat
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 15:55

Proiectul legii bugetului de stat pe 2026 a fost adoptat de plenul reunit al Parlamentului, s-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 împotrivă și...

Prim plan vineri, 20 martie 2026, 14:39

Procurorii DIICOT şi poliţişti de la DCCO – Serviciul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico – Financiare au pus în aplicare...

Prim plan vineri, 20 martie 2026, 14:35

Preţurile la unele produse alimentare, în special la pâine, produse de panificaţie, lactate şi mezeluri, ar putea creşte cu până la 8-10%...

Prim plan vineri, 20 martie 2026, 14:00

Moneda naţională s-a apreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0951 lei, în scădere...

Prim plan vineri, 20 martie 2026, 13:40

Au început lucrările la viitorul Spital Regional de Urgență de la Iași! Un utilaj special forează primii din cei peste 20.000 de piloni din...

