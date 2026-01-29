(AUDIO) Inspectoratul Școlar Județean Iași vine în sprijinul absolvenților de clasa a VIII-a, publicând primul volum al broșurii admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027

Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 12:26

Inspectoratul Școlar Județean Iași, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, a elaborat și publicat Volumul I al broșurii admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026–2027.

Documentul se adresează elevilor de clasa a VIII-a și reprezintă un instrument important de orientare școlară și profesională.

Broșura îi ajută pe elevi și păriniți să își identifice valorile, interesele și aptitudinile personale. Primul volum include și informații utile pentru analiza rețelei educaționale din județul Iași, a declarat, pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al ISJ, Antonina Bliorț: ”Inpectoratul Școlar Județean Iași a decis această divizare a broșurii tocmai pentru ca informațiile care țin de pregătirea acestui demers, de orientare școlară și profesională, să ajungă la elevi cât mai repede și la părinți. Ei află, în felul acesta, ce înseamnă profiluri, care sunt specializările pe care le au liceele din Iași, care sunt aspectele care țin de rețeaua școlară din Iași. Așadar au o imagine de ansamblu asupra învățământului liceal din Iași, dar primesc informații referitoare la cum se calculează media de admitere, care sunt criteriile de admitere sau criteriile speciale, ce înseamnă să participe la probă de aptitudini, dacă discutăm despre învățământul vocațional.”

Antonina Bliorț a mai spus că volumul al doilea al broșurii va fi distribuit tuturor elevilor în luna mai. Acesta va conține oferta educațională a liceelor din județ și va permite o analiză comparativă a opțiunilor existente: ”Broșura va include codurile liceelor și date concrete: câte locuri sunt la o anumită specializare, câte clase, câți copii pot fi în acea clasă, dacă sunt, să zicem, nu știu, profiluri noi la un liceu, dacă un alt liceu a intrat în rețeaua școlară sau are o altă specializare. Sunt detalii care îi ajută pe ei și pe părinții lor să completeze fișa de admitere atunci când examenul deja se va fi încheiat și ajungem la această etapă a opțiunilor. Acelea sunt codurile, acolo află câte locuri sunt, să zicem, la un anumit profil, într-o anumită clasă.”

Broșura admiterii în învățământul liceal poate fi consultată online pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Broșura poate fi consultată AICI

