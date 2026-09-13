(AUDIO) Încep lucrările la Pasajul Socola din Iași. Circulația pe pod se va desfășura pe un singur sens

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2026, 10:44

De mâine încep oficial lucrările de consolidare și modernizare a Pasajului Socola din municipiul Iași iar circulația pe pod se va desfășura pe un singur sens.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că toate cele 64 de grinzi de susținere vor fi înlocuite, fiind complet deteriorate.

Pe lângă refacerea totală a infrastructurii și lărgirea trotuarelor la doi metri, proiectul prevede ca sensul de mers Bucium – Podu Roș să aibă trei benzi de circulație.

Întregul proiect de modernizare se ridică la aproximativ 64 de milioane de lei, sumă care include și noua rută ocolitoare, în valoare de 10,5 milioane de lei.

Edilul Mihai Chirica a subliniat că această variantă alternativă de drum va rămâne definitivă și după finalizarea completă a lucrărilor, estimată pentru anul 2028: ”Doar un singur sens de mers va fi deviat pe strada nou construită, cea pe care o tot promovăm de vreo două săptămâni de zile, în vederea preluării sensului dinspre Bucium către oraș, celălalt sens de mers va fi identic cu ceea ce se întâmpla și în trecut, și ce se întâmplă și în zilele acestea, deci nu este nicio modificare, chiar dacă se va ajunge apoi să se lucreze pe cealaltă jumătate a podului, modul de circulație va fi păstrat, respectiv se intră în Bucium pe pasaj și se iese din Bucium prin zona gării Socola. Noi ne-am propus că începutul anului 2027-2028 să fie făcut pe pasajul nou, ceea ce se va și întâmpla pentru că mă voi ocupa în continuare să accelerăm și să găsim soluțiile tehnice și financiare să nu avem niciun inconvenient acolo.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO Primăria Municipiului Iași)