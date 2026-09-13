(AUDIO) Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Iași revin, de luni, 14 septembrie, la cursuri

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2026, 09:24 / actualizat: 13 septembrie 2026, 12:21

Peste 800 de elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași încep mâine cursurile și vor învăța exclusiv în schimbul de dimineață.

Acest lucru este posibil odată cu finalizarea a două proiecte majore de modernizare și extindere, cu o valoare totală de peste 35 de milioane de lei.

Săptămâna trecută, prima de după vacanța de vară, elevii au participat la activități interactive în cadrul programului „Școala Altfel”, deoarece lucrările nu erau terminate în totalitate.

Prima investiție, începută în 2024, a vizat reabilitarea termică a corpului principal, a sălii de sport, a internatului și a laboratoarelor.

Al doilea proiect a adus unității de învățământ o clădire complet nouă, cu 8 săli de clasă și laboratoare moderne.

Directorul colegiului, Florentin Ciobotaru, a precizat că, deși clădirile sunt gata pentru cursuri, inaugurarea oficială va avea loc pe 2 octombrie: ”De luni, 14 septembrie, toți elevii Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Iași vor reveni la cursuri, întrucât, la finalul acestei săptămâni, s-a încheiat ”Săptămâna Altfel”. Așadar, de luni cu toții vom fi la cursuri, s-au finalizat lucrările la noul corp de clădire pe Componenta 15 Educație ”Școli Verzi”, încă 8 săli de clasă și laboratoarele plus cabinetele aferente. Toți elevii vor învăța într-un singur schimb, începând cu ora 8.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)