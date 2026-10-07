(AUDIO/FOTO/VIDEO) O explozie de culoare la Mitropolie: baldachinul Sfintei Cuvioase Parascheva, împodobit cu flori de toamnă

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 12:01

La Catedrala Mitropolitană din Iași a început, dimineață, îmbodobirea baldachinului în care vor fi așezate, spre închinare, raclele cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie.

Conform tradiției, baldachinul este împodobit de familia Buștei, prezentă, la Iași, pentru cel de al XXIII-lea an consecutiv.

În acest an predomină crizantemele, trandafirii și crinii, alături de frunzele de stejar și crenguțele de brad. Florile aranjate astăzi sunt boboci, urmând ca în zilele următoare să înflorească, au spus Ion Buștei și fiica acestuia, Maria:

Ion Buștei: În acest an venim cu câteva tipuri de crizanteme alese cu grijă, variante de toamnă, câteva tipuri de trandafiri tacazii, avem un trandafir care se deschide ca o inimioară și este foarte frumos, câteva varietăți de crini parfumați, quercus sunt niște frunze de stejar colorate frumos, în așa fel încât să creăm un vejmânt de flori frumos ca în fiecare an. Florile dominante sunt culori de toamnă, bineînțeles, dar sunt rupte și de culori foarte vesele care să creeze o stare frumoasă pentru cei care vor veni în zilele următoare, pentru pelerini pe care îi așteptăm cu drag.

Maria Buștei: Când am venit prima dată aici aveam 12 ani, acum este al XXIII-lea an în care primim această binecuvântare de a veni la Sfânta Cuvioasă și a-i aduce flori. La Iași vine întotdeauna o singură mașină, pentru că le organizăm în așa fel încât să încapă cât mai multe, atâtea necesare încât să arate baldachinul frumos.

Pelerinajul va începe, oficial, mâine dimineață, cu momentul scoaterii sfintelor racle din Catedrală, pentru a fi așezate în baldachinul din curtea lăcașului de cult.

Câteva zeci de autocare cu pelerini au sosit la Iași încă de zilele trecute.

Anul acesta, la pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, cel mai mare din țară, sunt așteptați peste 300 de mii de credincioși.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO/VIDEO radioiasi.ro)