(AUDIO) Moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 07:22





Moaștele Sfântului Cuvios Paisie ajung astăzi la Iași, în ajunul debutului Marelui Pelerinaj de la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Acestea sunt aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț.

Sfântul Cuvios Paisie a fost canonizat în acest an și va fi pomenit în fiecare an pe 18 octombrie.

S-a născut în 1897, în județul Botoșani, și a trăit în Mănăstirile Sihăstria și Sihla din județul Neamț.

Preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, spune că Sfântul Paisie a fost un duhovnic cunoscut pentru smerenie și blândețe și s-a rugat de mai multe ori împreună cu părintele Cleopa: ”Anul acesta, în lumina recentelor canonizări din Biserica Ortodoxă Română, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană din Iași se vor putea bucura și de prezența Sfintelor Moaște ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Este pentru prima dată când Sfintele sale Moaște părăsesc mănăstirea unde Sfântul Paisie a viețuit încă din anul 1948 și unde a trecut la Domnul în anul 1990. Putem spune așadar despre el că este un sfânt contemporan, el având un rol însemnat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea, aceea de luptă fățișă a comunismului ateu împotriva credinței. În acele vremuri, Cuviosul Paisie s-a remarcat ca un iscusit călăuzitor duhovnicesc.”

Ceremonia de întâmpinare este programată pentru ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)