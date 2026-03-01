(AUDIO) CTP Iași sărbătorește Mărțișorul și aniversarea primei curse de tramvai din oraș

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 11:42

Compania de Transport Public din Iași marchează astăzi atât Sărbătoarea Mărțișorului dar și introducerea primei curse cu tramvaiul.

Purtătorul de cuvânt al companiei, Carmen Ghercă, a declarat că primul eveniment, cel al marcării Zilei Mărțișorului, are loc chiar la această oră în Tramvaiul Cafenea.

Același tramvai îi va primi pe ieșeni până la ora 19:30.

Carmen Ghercă: Invităm ieșenii să se alăture activităților dedicate zilei. Primul eveniment va avea loc între orele 11.30 și 13.00: un dialog în tramvaiul Cafenea Turistic, care va pleca din rond Târg Cucu spre Copou. Al doilea eveniment va fi cel cu tramvaiul istoric AEG, care va pleca în prima cursă din rond Copou la ora 12.00 și va circula până la ora 15.00, iar după evenimentul din tramvaiul Cafenea Turistic, acesta va călători pe traseul Târgul Cucu – Copou, între orele 13.00 și 19.30.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO CTP Iași)