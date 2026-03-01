Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) CTP Iași sărbătorește Mărțișorul și aniversarea primei curse de tramvai din oraș

(AUDIO) CTP Iași sărbătorește Mărțișorul și aniversarea primei curse de tramvai din oraș

(AUDIO) CTP Iași sărbătorește Mărțișorul și aniversarea primei curse de tramvai din oraș

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 11:42

Compania de Transport Public din Iași marchează astăzi atât Sărbătoarea Mărțișorului dar și introducerea primei curse cu tramvaiul.

Purtătorul de cuvânt al companiei, Carmen Ghercă, a declarat că primul eveniment, cel al marcării Zilei Mărțișorului, are loc chiar la această oră în Tramvaiul Cafenea.

Același tramvai îi va primi pe ieșeni până la ora 19:30.

Carmen Ghercă: Invităm ieșenii să se alăture activităților dedicate zilei. Primul eveniment va avea loc între orele 11.30 și 13.00: un dialog în tramvaiul Cafenea Turistic, care va pleca din rond Târg Cucu spre Copou. Al doilea eveniment va fi cel cu tramvaiul istoric AEG, care va pleca în prima cursă din rond Copou la ora 12.00 și va circula până la ora 15.00, iar după evenimentul din tramvaiul Cafenea Turistic, acesta va călători pe traseul Târgul Cucu – Copou, între orele 13.00 și 19.30.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO CTP Iași)

Etichete:
Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului de Conducere al Iranului, transmite ISNA
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 12:20

Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului de Conducere al Iranului, transmite ISNA

Alireza Arafi a fost numit, duminică, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de...

Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului de Conducere al Iranului, transmite ISNA
Începe o nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis, în perioada 6-13 martie
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 12:15

Începe o nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis, în perioada 6-13 martie

O nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis începe săptămâna viitoare, anunţă Ministerul Finanţelor. În perioada 6-13...

Începe o nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis, în perioada 6-13 martie
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 11:40

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional în urma decesului Liderului...

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional
(UPDATE) Noi explozii auzite la Dubai, Doha şi Manama
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 10:27

(UPDATE) Noi explozii auzite la Dubai, Doha şi Manama

Corespondenţi ai AFP au auzit două serii de explozii duminică dimineaţă la Dubai, a două zi după începutul atacurilor Iranului în Golf,...

(UPDATE) Noi explozii auzite la Dubai, Doha şi Manama
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 10:14

Ministerul de Externe: Nu sunt români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu

Ministrul de Externe Oana Ţoiu transmite că anunţul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, iar România...

Ministerul de Externe: Nu sunt români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 10:05

Israel a anunţat că a lansat astăzi un nou atac asupra sistemelor balistice şi de apărare iraniene

Israel a anunţat că a lansat astăzi un nou val de atacuri asupra Iranului. Armata israeliană a transmis că atacurile vizează sisteme de rachete...

Israel a anunţat că a lansat astăzi un nou atac asupra sistemelor balistice şi de apărare iraniene
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 09:51

Iaşi: Sistemul EES, extins la punctele de trecere a frontierei Albiţa, Bumbăta, Galaţi, Iaşi, Sculeni şi Brăila

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi a anunţat extinderea sistemului Entry/Exit (EES) la punctele de trecere a...

Iaşi: Sistemul EES, extins la punctele de trecere a frontierei Albiţa, Bumbăta, Galaţi, Iaşi, Sculeni şi Brăila
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 09:50

34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu

34 de zboruri spre şi dinspre cinci destinaţii au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, din cauza...

34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu