(AUDIO) 44 de apartamente construite prin PNRR, date în folosință în orașul Flămânzi

Iaşi: Peste 300.000 de persoane sunt aşteptate să ajungă în pelerinaj la Catedrala Mitropolitană de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Peste 300.000 de persoane sunt aşteptate să ajungă la Iaşi în pelerinaj la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, al cărei hram este...