(AUDIO) 44 de apartamente construite prin PNRR, date în folosință în orașul Flămânzi
Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2026, 10:15
În județul Botoșani, 44 de apartamente construite prin PNRR urmează să fie date în folosință de Primăria orașului Flămânzi.
Locuințele sunt destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și educație, în încercarea de a-i atrage și menține în comunitate.
Corespondent Gina Poenaru: Unul dintre blocuri are 18 apartamente destinate specialiștilor – 13 pentru angajați din educație și 5 pentru cei din sănătate. Cel de-al doilea bloc are 26 de locuințe pentru tineri, cu una, două sau trei camere. În perioada următoare vor fi realizate lucrările de racordare la apă, canalizare, energie electrică și gaze naturale, costurile fiind suportate de autoritățile locale. În prezent, Primăria orașului Flămânzi derulează cea de-a patra etapă de depunere a dosarelor pentru locuințele rămase disponibile. Sunt scoase la repartizare 11 apartamente pentru specialiști și 8 apartamente cu două camere pentru familii de tineri. Dosarele pot fi depuse la Registratura Primăriei Flămânzi până pe 16 octombrie 2026, de luni până joi, între orele 8 și 16, iar vineri, între orele 8 și 14.
(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)