Un nou val de caniculă în mai multe județe din țară

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 9 august 2025, 10:13

Intervalul : 9 august, ora 12 – 10 august, ora 10
Zonele afectate : conform textelor și hărților;
Fenomene : caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală;
Mesaj :

MESAJ 1/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 9 august, ora 12 – 10 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei

 

     Sâmbătă (9 august), în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade.
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 09-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor și hărții;
Mesaj :

MESAJ 2/3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj

 

       Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei

 

       Duminică (10 august), local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 09-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 11 august, interval orar 10 – 23;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor și hărții;
Mesaj :

MESAJ 3/3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 11 august, interval orar 10 – 23
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat
Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman

 

       Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Temperaturile maxime vor fi de 38…40 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 august, interval orar 10 – 23
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul și nord-vestul Munteniei, zona continentală din sudul Dobrogei

 

       Luni (11 august), în nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul și nord-vestul Munteniei și zona continentală din sudul Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade.
