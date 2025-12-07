Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 decembrie 2025, 08:10 / actualizat: 7 decembrie 2025, 9:57

Este ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, de la Romexpo din Capitală.

Este o zi plină de evenimente, atât la standurile editurilor, cât şi în spaţiile special amenajate, iar la final vor fi decernate premiile târgului.

Ieri au avut loc întâlniri între cititori şi scriitori, sesiuni de autografe, iar cele peste 180 de edituri au oferit şi reduceri cuprinse între 20% la titlurile mai noi şi chiar 80% la cărţi din tiraje mai vechi.

A fost un târg animat, au apreciat doi dintre cei mai cunoscuţi autori români.

Mircea Cărtărescu, venit la Gaudeamus de data aceasta în calitate de cititor în căutare de cărţi, şi Doina Ruşti.

Cu ei a stat de vorbă Ancuţa Caproş.

Reporter: Pe Doina Ruşti am găsit-o în mijlocul adolescenţilor, la o discuţie despre cea mai recentă carte a ei: Platanos. Cum ţi se pare târgul anul acesta?

Doina Ruşti: Şi anul acesta este destul de aglomerat, sunt foarte mulţi copii, şi este totodată parcă mai calm ca alte dăţi, mai puţine vorbe şi mai multe autografe.

Reporter: Mircea Cărtărescu, la Gaudeamus, în căutare de cărţi, nu?

Mircea Cărtărescu: Bună ziua, în căutare de cărţi, de oameni, de prieteni, de atmosferă, de tot ce face încă plăcută viaţa.

Reporter: Cum vi se pare târgul anul acesta faţă de alţi ani? Dumneavoastră aţi fost şi preşedinte al acestui târg, îi ştiţi istoria…

Mircea Cărtărescu: Da, îi ştiu istoria de când se făcea la Teatrul Naţional. Slavă Domnului că mai există astfel de manifestări culturale care ne uşurează puţin viaţa şi nevoia noastră de a trăi şi lucruri bune. După părerea mea, este o abundenţă de cărţi, ai de unde alege, e o abundanţă de edituri, apar mereu altele noi, aşa încât aş spune eu că este o anumită efervescenţă culturală.