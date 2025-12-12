UE a decis introducerea unei taxe de 3 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 euro care vin din afară a spaţiului comunita

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 18:30

Statele membre ale Uniunii Europene au decis introducerea unei taxe de 3 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 euro care vin din afară a spaţiului comunitar.

Măsura se aplică din iulie anul viitor şi vizează în mod special platformele comerciale online din China, cum ar fi Shein, Temu şi AliExpress.

De la Bruxelles, relatează corespondentul RRA Bogdan Isopescu: În condiţiile în care până acum aceste colete intrau fără taxare în Uniune, multe autorităţi europene au constatat că 65% din pachete erau subevaluate pentru a scăpa de taxe. Comisia Europeană spune că numărul coletelor de sub 150 de euro importate s-a triplat din 2022, ajungând în 2024 la 4,6 miliarde, din care circa 90% proveneau doar din China. Minimizarea valorii şi volumul mare de colete erau probleme nu doar pentru autorităţile vamale, dar erau considerate şi o concurenţă inegală pentru companiile de pe piaţa comunitară. Această taxă este însă una temporară până la reglementarea regimului vamal permanent al Uniunii, care va intra în funcţiune în 2028, odată cu lansarea Centrului Vamal al Uniunii Europene, cel care va centraliza toate datele despre bunurile care intră şi ies din spaţiul comunitar. Taxa de 3 euro este separată de taxa de manipulare a coletelor, aflată încă în negociere între Parlamentul European şi Consiliu. În timp ce taxa vamala elimină avantajul competitiv al unor operatori online, taxa de manipulare va acoperi costurile suplimentare pentru autorităţile vamale, care verifică şi eliberează coletele. Consiliul spune că noile reguli vor întări Uniunea Vamală a Uniunii, protejând afacerile şi locurile de muncă europene, dar şi pe consumatori în faţa concurenţei tot mai mare a platformelor online internaţionale. (Rador/ FOTO pixabay-com)