Ucraina: Doi morţi şi cinci răniţi la Harkov, într-o lovitură a unei drone ruseşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 11:27

O dronă rusă a lovit miercuri o firmă privată în al doilea cel mai mare oraş din Ucraina, Harkov, provocând moartea a doi oameni şi rănirea a cinci, au anunţat oficiali locali citaţi de Reuters.

‘Din nefericire, există informaţii preliminare privind doi oameni ucişi’, a postat primarul Igor Terehov pe Telegram.

Guvernatorul regional din Harkov Oleg Siniegubov a declarat că potrivit informaţiilor preliminare toţi răniţii sunt în stare gravă şi beneficiază de asistenţa medicală necesară.

El a adăugat că atacul cu dronă a provocat un incendiu în locul lovit.

Harkov, aflat la 30 km de frontiera rusă, a rezistat în faţa atacurilor forţelor ruse după invazia lor la scară largă din februarie 2022 şi de atunci a fost o ţintă frecventă a atacurilor aeriene ruseşti, comentează Reuters. (Agerpres/ FOTO imagine generata cu AI)

