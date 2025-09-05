Tramvaiele au revenit pe toate traseele din municipiul Iasi
Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 10:09
Tramvaiele revin pe toate arterele orașului!
Începând de astăzi, 5 septembrie 2025, tramvaiele au revenit pe toate arterele orașului. Redeschidem circulația pe tronsonul Târgu Cucu – Piața Unirii.
Tramvaiele își reiau traseele obișnuite:
Traseele 1, 13, 8 și 9 – spre Copou
Traseul 3 – până la Gară
Traseul 6 – până în Târgu Cucu
Traseul 7 – Canta – Piața Unirii – Podu Roș – Rond Tutora
Programul traseului 54 revine la forma inițială:
* Plecări la și jumătate din Târgu Cucu
* Plecări la fix din C.A. Rosetti
CTP Iași/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro