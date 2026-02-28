Ascultă Radio România Iași Live
Toate punctele de frontieră din România vor aplica de luni noul sistem de intrare/ieşire al UE

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 09:00

De luni, la toate punctele de trecere a frontierei cu România se va aplica sistemul de intrare/ieşire al Uniunii Europene, care presupune înregistrarea datelor biometrice şi de călătorie ale cetăţenilor din ţări non-comunitare care intră în Spaţiul Schengen pentru maximum 90 de zile. Procedura se va aplica inclusiv în portul Constanţa şi pe aeroportul Otopeni.

Sistemul electronic înregistrează data şi locul de intrare şi de ieşire pentru cetăţenii statelor terţe admişi pentru şedere de scurtă durată, maximum 90 de zile, inclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Nu vor intra sub incidenţa sistemului cetăţenii statelor terţe care deţin un permis sau o viză de lungă şedere eliberată de un stat membru al Uniunii Europene.

La prima intrare, după operaţionalizarea sistemului, vor fi colectate datele biometrice colectate: imaginea facială şi patru amprente digitale, pentru crearea unui dosar individual.

Copiii sub 12 ani sunt exceptaţi de la prelevarea amprentelor, dar şi persoanele pentru care acest lucru este fizic imposibil.

La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat pe baza datelor deja înregistrate.

Datele colectate în sistem vor fi stocate pentru o perioadă de trei ani sau cinci ani, în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere.

Pentru a evita întârzierile în procesul de control, poliţia de frontieră recomandă persoanelor care beneficiază de excepţii de la implementarea în sistem să prezinte încă de la început documentele justificative care atestă acest statut. (Rador/ FOTO imagine ilustrativă)

