Spectacolul auto al anului – Raliul Iașului 2025 aduce modificări în transportul public

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 19:51

🏎️✨ Începând de vineri după-amiază, 5 septembrie 2025, ora 16:00, Iașul devine circuit pentru Raliul Iașului. Spectacolul auto al anului aduce următoarele modificări în circulația transportului public:
📅 Perioada restricțiilor:
Vineri, 5 septembrie (16:00 – 24:00)
Sâmbătă, 6 septembrie (13:00) până duminică, 7 septembrie (16:00)
👉 Modificări generale:
Se închide circulația tramvaielor pe breteaua dintre str. Palat și str. Anastasie Panu.
Tramvaiele 1, 7 și 13 → circulă deviat prin Tudor Vladimirescu.
Pe traseul 9 → vor circula autobuze.
🏁 Vineri, 5 septembrie – Cursa Superspecială:
Se închide circulația rutieră pe:
* bd. Independenței (între str. N. Bălcescu și Piața M. Eminescu)
* șos. Păcurari (între Piața M. Eminescu și str. Cişmeaua Păcurari)
🚍 Devierea autobuzelor:
28 și 42 → circulă pe linia de tramvai între Tg. Cucu – Piața M. Eminescu
20, 43 și 46 →
* spre Păcurari: Tg. Cucu – Piața Unirii – Piața M. Eminescu – bd. Carol I – str. Toma Cozma – Păcurari
* spre Tg. Cucu: Păcurari – Moara 1 Mai – șos. Moara de Foc – Str. Străpungerea Silvestru – str. Gării – str. Arcu – Piața Unirii – Tg. Cucu
36 → deviat din str. Arcu pe bd. Ștefan cel Mare – str. 14 Decembrie – Piața Unirii – Piața M. Eminescu – Copou – Breazu
52 → după ieșirea din Pasajul Octav Băncilă, pe str. Toma Cozma – bd. Carol I
41 → parcurs: Blocuri Ciurea – Podu Roș – Tg. Cucu – str. Cuza-Vodă – str. V. Alecsandri – bd. Independenței – Tg. Cucu – Podu Roș – Blocuri Ciurea
ℹ️ Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să țineți cont de aceste modificări atunci când vă planificați călătoriile în weekendul Raliului Iașului 2025. (Comunicat Compania de Transport Public Iași/ FOTO ctp.ro)
