Şoferii ar putea să scape de amenzi dacă nu au în maşină permisul de conducere sau talonul

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 07:25

Şoferii ar putea să scape de amenzi dacă nu au în maşină permisul de conducere sau talonul. Acum sancţiunile sunt destul de usturătoare: între 990 şi 1.320 de lei, plus puncte de amendă.

Un proiect USR, care intră săptămîna aceasta pe traseul legislativ la Senat, ar urma să elimine aceste sancţiuni, introduse cu mult timp în urmă în Codul Rutier, cu argumentul că poliţiştii au posibilitatea să verifice acum online actele. Însă este de aşteptat ca iniţiativa să întâmpine rezistenţă din partea Ministerului de Interne, pentru că amenzile reprezintă o sursă de venituri la bugetul statului. Tot pe agenda Parlamentului, la Camera Deputaţilor se află proiectul de aprobare a ordonaţei privind decarbonizarea sectorului energetic. Actul normativ a fost modificat deja semnificativ în comisia de resort, la iniţiativa deputaţilor PSD, susţinuţi de cei de la AUR. Mai multe informaţii în relatarea semnată de Alina Stănuţă.

Reporter: Documentul a fost modificat prin adoptarea unor amendamente ale PSD care introduc condiţii pentru închiderea centralelor pe cărbune. Astfel, potrivit unei modificări esenţiale, nicio centrală pe bază de cărbune nu mai poate fi oprită definitiv fără ca o capacitate echivalentă din surse regenerabile, gaze naturale sau nucleare, să fie pusă în funcţie simultan.

Adrian Câciu, deputat PSD: Corectează acea ordonanţă din 2022 şi dă posibilitatea ca noi să ne exploatăm resursele de cărbune, în anumite condiţii, evident, să încercăm să găsim actele normative care ne protejează economia.

Reporter: Modificările au fost susţinute şi de parlamentarii AUR în timpul dezbaterilor din comisii. Măsurile propuse reprezintă o soluţie pentru criza energetică traversată de România – declara deputatul formaţiunii, Mihai Negoescu.

Mihai Negoescu: Această ordonanţă mai veche cade cum nu se poate mai prost. Actul normativ în discuţie mai lasă o portiţă. Situaţia ţine şi de disponibilizările care se fac pe bandă rulantă la minele de cărbune.

Reporter: Pe de altă parte, la Senat, ca primă cameră sesizată, intră pe traseul legislativ săptămână aceasta iniţiativa USR potrivit căreia şoferii să nu mai fie amendaţi dacă nu prezintă fizic permisul sau talonul maşinii, în contextul digitalizării administraţiei publice şi al posibilităţii ca Poliţia Română să verifice existenţa documentelor în bazele oficiale de date.

