România înregistrează cea mai mare cotă a şomajului la nivel comunitar în rândul tinerilor sub 25 de ani

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 06:08

România înregistrează cea mai mare cotă a şomajului din Uniunea Europeană în rândul tinerilor sub 25 de ani.

Potrivit datelor Eurostat, aproape o treime dintre tinerii români nu sunt activi pe piaţa muncii.

O situaţie uşor mai bună este la rata generală a şomajului – de 5,5% în ţara noastră, uşor sub media Uniunii Europene, de 5,9%.

Cele mai mici rate ale şomajului sunt în Cehia şi Polonia, la polul opus fiind Spania şi Finlanda – ne-a informat corespondentul RRA Bogdan Isopescu.

