Republica Moldova a închis spațiul aerian după semnalarea unei drone Shahed în direcția Chișinăului

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 17:48

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost restricționat integral astăzi, la ora 16:27, din motive de securitate, după ce o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se din sudul țării spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău, transmite tvrmoldova.md, care citează Ministerul Apărării.

Anterior, în cursul după-amiezii, o dronă de tip Geran-2 a pătruns de două ori în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei.

Aparatul de zbor a traversat spațiul aerian național dinspre regiunea Odesa, potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale.

Sursa citată menționează că monitorizează în continuare spațiul aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Ministerul Apărării de la Chișinău le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă aparate de zbor suspecte sau descoperă fragmente, să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece pot conține elemente explozive. Oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze la o distanță sigură și să apeleze numărul de urgență 112. (Ministerul Apărării al Republicii Moldova)