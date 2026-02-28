Reduceri de impozite pentru clădirile vechi şi persoanele cu dizabilităţi

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 07:59 / actualizat: 28 februarie 2026, 9:05

Impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani va fi redus cu 25%, iar pentru cele construite în urmă cu peste 50 de ani, cu 15%, potrivit unei ordonanţe adoptate astăzi de guvern.

Actul normativ prevede şi reduceri pentru persoanele cu dizabilităţi, după ce scutirile de care beneficiau aceştia au fost eliminate total la începutul anului.

Impozitul pe clădiri, teren şi autoturisme se reduce cu 50% pentru persoanele cu handicap grav şi cu 25% pentru cele cu handicap accentuat. Aceste reduceri se vor aplica pe baza unor documente justificative valabile la data de 31 decembrie a anului trecut şi în funcţie de luna în care ele au fost depuse la administraţiile financiare. De această reducere se apreciază că vor beneficia mai mult de 70% din totalul persoanelor cu dizabilităţi. Cei care şi-au plătit deja taxele şi impozitele fie vor primi banii înapoi, fie banii vor putea rămâne în contul obligaţiilor fiscale restante sau viitoare. Şi pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 şi 100 de ani, impozitul va scădea cu 15%, iar dacă vechimea clădirii depăşeşte 100 de ani, se va aplica o reducere a impozitului cu 25%. Însă lucrurile vor sta altfel dacă acestor imobile li s-au adus îmbunătăţiri. Şi bazele sportive construite de terţi şi administrate de asociaţii şi fundaţii pot fi scutite de la plata taxelor şi impozitelor, dacă autorităţile decid acest lucru la nivel local. Însă, scutirea acordată într-un an nu poate depăşi 5% din totalul impozitelor şi taxelor colectate de primărie în anul anterior. Tot astăzi, guvernul a decis menţinerea fondului de burse pentru studenţi la nivelul lunii decembrie a anului trecut. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

