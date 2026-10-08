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Premierul desemnat, Luca Niculescu, începe consultările cu reprezentanţii partidelor parlamentare

Premierul desemnat, Luca Niculescu, începe consultările cu reprezentanţii partidelor parlamentare

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 11:10

Formarea unei majorităţi parlamentare şi conturarea viitorului program de guvernare sunt principalele obiective ale consultărilor politice pe care premierul desemnat, Luca Niculescu, le începe astăzi.

El se întâlneşte cu reprezentanţii PSD, PNL şi UDMR, în încercarea de a strânge sprijinul necesar pentru învestirea viitorului guvern.

Prima rundă de discuţii are loc la sediul PSD, de la ora 11:00, urmată de întâlniri cu liberalii, la ora 14:00, şi cu UDMR, la 15:30.

Consultările cu celelalte formaţiuni parlamentare vor avea loc, cel mai probabil, mâine. Luca Niculescu spune că va ţine cont de priorităţile partidelor şi că încearcă să le reunească într-un program de guvernare realist.

Printre temele anunţate se află creşterea economică, protejarea puterii de cumpărare, relansarea mediului de afaceri şi preţurile la energie.(Rador/ FOTO facebook Luca Niculescu)

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