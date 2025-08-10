Peste 30.000 de absolvenţi de liceu urmează să înceapă probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 10 august 2025, 07:58

Peste 30.000 de absolvenţi de liceu încep săptămâna viitoare probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni de Bacalaureat.

Liceenii vor susţine toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare, doar pe cele nepromovate sau la care au nevoie de note mai mari.

Mâine va avea loc proba scrisă la Limba şi literatura română, iar marţi – cea obligatorie a profilului.

Pe 13 august este programată proba scrisă la disciplina la alegere, iar elevii care aparţin minorităţilor naţionale vor susţine examenul scris la Limba şi literatura maternă pe 14 august.

Primele rezultate vor fi anunţate pe 18 august, zi în care se pot vizualiza lucrările şi pot fi depuse contestaţii, proces care va continua şi în zilele de 19 şi 20 august.

Notele finale vor fi publicate pe 26 august.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

