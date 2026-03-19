Ministrul de finanţe susţine că nu există pericolul sistării plăţilor curente ale statului privind pensiile şi salariile

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 09:01

Ministrul de finanţe, Alexandru Nazare, spune că nu există pericolul sistării plăţilor curente ale statului privind pensiile şi salariile, chiar dacă Trezoreria a refuzat recent toate ofertele de împrumut ale băncilor comerciale pe piaţa internă.

El a explicat ieri că motivul refuzului este legat de dobânzile mari cerute de băncile din România, iar în prezent finanţarea este asigurată din împrumuturile de pe pieţele externe.

Alexandru Nazare: Nu există niciun risc de neplată. Au fost mai multe licitaţii la care am ales să nu luăm bani – e vorba de piaţa internă – pentru că, în primul rând, condiţiile s-au înrăutăţit, vizibile în ultimele 10-12 zile, din momentul în care a început războiul din Orientul Mijlociu. Am preferat la aceste licitaţii să nu luăm bani. În momentul în care condiţiile se vor îmbunătăţi, este strategia Trezoreriei de a interveni şi a lua bani. Dar avem asigurat, din împrumutul de pe piaţele externe, 4,7 miliarde de euro. Sunt bani pe care i-am luat cu trei zile înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu. Sunt bani importanţi care ne asigură aproximativ jumătate din finanţarea externă pe anul 2026, ceea ce ne pune într-o poziţie solidă de gestionare a datoriei.

Realizator: Statul se împrumută de la bănci pentru finanţarea deficitului şi pentru cheltuielile curente atunci când nu încasează suficienţi bani din taxe şi impozite.

