Ministerul Energiei dă asigurări că piaţa carburanţilor din România este stabilă

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 16:37 / actualizat: 19 martie 2026, 17:45

Piaţa carburanţilor din România este stabilă, iar aprovizionarea şi accesul la marfă funcţionează normal, dă asigurări Ministerul Energiei.

Instituţia precizează că stocurile de urgenţă, care se folosesc dacă apar probleme majore în aprovizionare, sunt actualizate permanent, iar în acest moment chiar depăşesc necesarul.

Astăzi, preţul maxim al benzinei standard s-a apropiat şi mai mult de pragul de 9 lei, iar motorina premium a depăşit deja 10 lei.

Ministerele Economiei şi Finanţelor au pregătit mai multe variante de intervenţie, care sunt acum în analiza guvernului.

În paralel, operatorii economici din comerţul cu combustibili sunt verificaţi de Consiliulul Concurenţei, ANPC şi ANAF, pentru a identifica eventualele majorări speculative.