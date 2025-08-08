Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Trei zile de caniculă în mai multe județe din țară

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 12:13

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 08-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 9 august, ora 12 – 10 august, ora 10
Zonele afectate : Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei
Fenomene : caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 9 august, ora 12 – 10 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei

     Sâmbătă (9 august), în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade.
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 08-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

MESAJ 2/2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj

       Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei

       Duminică (10 august), în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

   Notă: Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

 

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

 
