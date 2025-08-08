METEO: Trei zile de caniculă în mai multe județe din țară

Intervalul : 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10

Zonele afectate : conform textelor și hărții

Fenomene : conform textelor

Mesaj :

MESAJ 2/2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj



Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei



Duminică (10 august), în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Notă: Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).