Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol

METEO: Intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 11:49

INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 06 aprilie, ora 10:00 – 09 aprilie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol
Zone afectate: conform textului

            

         Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

           Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

           De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

 

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 06 aprilie, ora 12:00 – 06 aprilie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei, cea mai mare parte Moldovei și a zonei de munte

         În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90…100 km/h.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 06-04-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 06 aprilie, ora 21:00 – 07 aprilie, ora 10:00
Zonele afectate : Carpații Meridionali și Carpații de Curbură
Fenomene : intensificări ale vântului


ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 06 aprilie, ora 21:00 – 07 aprilie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Carpații Meridionali și Carpații de Curbură

         În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…100 km/h.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 06-04-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00
Zonele afectate : Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei și la munte
Fenomene : intensificări ale vântului


ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei și la munte

         În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Etichete:
