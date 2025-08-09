Litoralul, „grad de ocupare de peste 80%”

Publicat de Andreea Drilea, 9 august 2025, 08:26

Litoralul românesc are în aceste zile un grad de ocupare de peste 80%. Zeci de mii de români profită de vremea frumoasă pentru a petrece un concediu la mare. Plajele sunt aproape pline, la fel şi hotelurile, unde tot mai mulţi turişti aleg serviciile all-inclusive. Şi weekendul se anunţă a fi plin, cu un grad de ocupare şi mai mare decât în prezent.

Reporter: Luna august a adus o creștere a numărului de turiști pe litoral. Românii sosiţi din toate regiunile țării se bucură de câteva zile de vacanță la mare.

-: Noi tot în august am venit, august e luna concediilor.

Reporter: Cum e vara asta?

-: Ca în fiecare an, noi venim pe litoralul românesc, șase noapţi, depinde. Anul trecut am fost în Eforie Nord, anul ăsta am ales Saturn, am zis să schimbăm.

Reporter: De unde sunteți?

-: Din Sibiu. Un buget alocat cât să ne simțim bine. Noi avem all-inclusiv și apoi, ce să ne mai luăm!

-: Din Cluj-Napoca.

Reporter: N-ați ratat mare anul acesta?

-: N-am ratat marea, da. De 5 ani venim aici și-i foarte bine. Am plătit pentru 7 noapţie cu demipensiune undeva la 4.600, şi mi se pare rezonabil.

În topul destinațiilor se află Mamaia, Eforie Nord și Neptun-Olimp. Multe hoteluri sunt pline, altele însă oferă discounturi importante pentru a atrage turiștii.

Ștefan Necula, directorul celui mai mare tur operator de vacanțe pe litoralul românesc: Gradul de ocupare depășește 80%. Turiștii s-au orientat către produsele all-inclusiv, mai sunt disponibilități, hotelierii au oferte foarte bune în această perioadă.

Următoarele două weekend-uri vor fi cele mai aglomerate, iar săptămâna viitoare, când va fi sărbătorită și Ziua Marinei, agenții de turism estimează că gradul de ocupare pe litoral va depăși 90%.

