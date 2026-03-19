Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 14:11

Moneda naţională s-a depreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0959 lei, în creştere cu 0,19 bani (+0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0940 lei.

Şi comparativ cu dolarul valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,4420 lei, în urcare cu 2,87 bani (+0,65%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,4133 lei.

Moneda naţională s-a apreciat însă în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5830 lei, în scădere cu 3,17 bani (-0,58%) faţă de 5,6157 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit joi cu 38,2802 lei (-5,42%), până la valoarea de 667,5562 lei, de la 705,8364 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)