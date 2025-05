(INTERVIU) Ambasadorul american Daniel Fried, analist Atlantic Council: “Cu cât România este mai activă la Washington, cu atât mai bine. Cred că președintele Dan va fi un partener excelent pentru Statele Unite”

Într-un context regional tensionat și cu o arhitectură de securitate aflată sub presiunea conflictului din Ucraina, fostul ambasador al SUA în Polonia și consilier al mai multor administrații americane, Daniel Fried, oferă o evaluare a relațiilor româno-americane după alegerea noului președinte al României. Într-un interviu acordat lui Lucian Bălănuță, actualul analist al prestigiosului think tank Atlantic Council, remarcă victoria la alegerile prezidențiale din România a unui outsider pro-transatlantic și reformist ca pe un semnal pozitiv. Fried apreciază faptul că România investește consistent în apărare și poate deveni un actor-cheie în menținerea unei relații solide cu SUA, chiar și miezul dezbaterilor de la Washington despre rolul Americii în Europa. Sunt explorate posibilele scenarii privind încetarea focului și armistițiul, inclusiv rolul coaliției conduse de britanici și francezi. Totodată, analistul avertizează că viitorul Ucrainei depinde de garanții reale de securitate, iar România și Polonia pot contribui decisiv la modelarea unei păci durabile în regiune.



Lucian Bălănuță: În primul rând, aș dori să vă întreb, din perspectiva dumneavoastră, cum ar putea influența rezultatul alegerilor prezidențiale din România rolul strategic al țării noastre în politica externă a Statelor Unite?

Amb. Daniel Fried: În primul rând trebuie să spun că Statele Unite nu au luat și nu ar trebui să ia poziție cu privire la persoana pe care poporul român o alege ca președinte. Au existat unele persoane asociate cu Donald Trump care păreau să îl favorizeze pe George Simeon, dar Statele Unite nu își asumă o poziție cu privire la rezultatul alegerilor. Așadar, vreau să clarific acest lucru. Acestea fiind spuse, cred că președintele Dan va fi un partener excelent pentru Statele Unite. Nu știu dacă povestea conform căreia președintele Trump și președintele Dan au vorbit la telefon este adevărată, dar sper că da.

Lucian Bălănuță: Președintele Dan a confirmat pe X și pe Facebook. Până acum, a fost doar confirmarea președintelui nostru.

Amb. Daniel Fried: Este o veste excelentă. Președintele Dan a condus o campanie, mi se pare mie, ca outsider, simultan pro-transatlantică, pro-europeană, pro-lume liberă, dar a candidat și ca reformist. Este cineva care poate schimba lucrurile în România și poate răspunde preocupărilor românilor, care au dus la înfrângerea coaliției aflate anterior la putere. Și chiar și persoane din afară, cum sunt eu, au observat acest lucru. Mi se pare interesant faptul că un candidat reformist nu trebuie să fie neapărat naționalist, cum sunt AFD în Germania sau partidul lui Le Pen în Franța. Poate fi un reformist democratic, cu o mentalitate transatlantică și orientat către o lume liberă. Este foarte interesant. Așadar, oamenii, americanii care au urmărit politica din Europa Centrală și de Est, au urmărit îndeaproape alegerile din România. Și a fost interesant să vedem cum poporul român a votat pentru doi outsideri care au ajuns în turul al doilea și apoi a votat pentru outsiderul care este pro-transatlantic și pro-european. A fost interesant. Și nu a fost o cursă strânsă. Dan a câștigat cu 10 puncte. Așadar, este impresionant. Cred că va fi un partener bun. Îmi place faptul că guvernele Statelor Unite și României au semnat o scrisoare privind coproducția, producția militară comună. Relațiile dintre SUA și România sunt pe cale să avanseze. Sper să fie așa. Și având în vedere că România se află la frontiera războiului, sunt încântat să văd că președintele Dan a început cu dreptul și îi urez mult succes.

Lucian Bălănuță: Și vă așteptați, indiferent de aceste alegeri prezidențiale, la o recalibrare a abordării regionale a Washingtonului, la schimbări în cooperarea militară sau în prioritățile de apărare între SUA, România, flancul estic, să zicem?

Amb. Daniel Fried: Aceasta este o întrebare care depășește România. Și nu vă pot da un răspuns, deoarece cred că administrația Trump dezbate intern această problemă și altele. Administrația Trump dorește ca Europa să-și mărească cheltuielile pentru apărare și să-și dezvolte capacitățile de apărare. Astfel, Europa poate face mai mult pentru a se apăra, în loc să se bazeze pe SUA. Acum, România, la fel ca Polonia, se pregătește, face deja acest lucru și cred că administrația Trump apreciază acest lucru. Dar nu știu care vor fi deciziile cu privire la o eventuală retragere a forțelor americane din Europa. Cred că ar fi o decizie nechibzuită. În timp ce războiul ruso-ucrainean continuă și Rusia amenință, uneori angajându-se în sabotaje împotriva Europei. Așadar, cred că ar fi o decizie nechibzuită, dar nu contează ce cred eu. Administrația Trump dezbate problema solidarității militare și de securitate transatlantice, nu știu la ce concluzie vor ajunge. Dar România, deoarece cheltuiește mult pentru apărare, deoarece Europa trebuie să-și asume mai multe responsabilități, are șanse mari să mențină o relație bilaterală bună, chiar și în domeniul securității, cu SUA. Sper că așa va fi, deoarece nu există niciun motiv întemeiat pentru ca SUA să-și slăbească legăturile cu Europa, chiar dacă avem și alte responsabilități în lume. Dacă Europa se mobilizează și este gata să-și asume o parte mai mare din povara apărării, să construiască capacitatea necesară, acest lucru va crea circumstanțele pentru o relație transatlantică solidă în viitor, pentru care Trump ar putea să-și asume meritul. El ar putea spune: „Am presat europenii, la fel ca alți președinți, dar eu am reușit, iar alți președinți nu”. Așadar, dacă Trump ajunge la această concluzie, am putea ajunge într-un punct decent în relațiile transatlantice, dar va fi nevoie de eforturi. Și există oameni în lumea lui Trump care consideră că Europa este totuși o risipă de resurse pentru Statele Unite și că prioritățile noastre se află în altă parte. Deci, această dezbatere continuă. Dar cred că Europa este în măsură să influențeze această dezbatere. Și România poate ajuta. Cu cât România este mai activă la Washington, cu atât mai bine.

Lucian Bălănuță: Ați vorbit și despre Polonia, care s-a poziționat ca un actor cheie în domeniul securității în Europa de Est, în special în sprijinul Ucrainei. Vedeți o continuitate în această abordare, indiferent de cine va câștiga președinția?

Amb. Daniel Fried: Cred că da. Adică, îl cunosc pe unul dintre candidații la președinție, domnul Trzaskowski. Îl cunosc de ceva vreme. Pe celălalt nu îl cunosc. Acum, Nawrocki este, din toate punctele de vedere, un susținător puternic al NATO, un susținător puternic al relațiilor cu Statele Unite. Și există un consens în Polonia că armata poloneză trebuie consolidată. Cred că acest consens va continua. Și atunci Polonia, indiferent cine va fi ales, va fi un partener excelent pentru Statele Unite. Acum, cred că președintele Dan, înainte de a fi investit, a vizitat Polonia și și-a exprimat sprijinul pentru domnul Trzaskowski. Acum, dacă Nawrocki câștigă, s-ar putea să fie nevoie de ceva eforturi pentru a construi relații bune cu Nawrocki și echipa sa, și sunt sigur că România este conștientă de acest lucru. Dar cred că există multă bunăvoință între Polonia și România. Polonezii nu au uitat că, în 1939, România a permis armatei poloneze în retragere să treacă în siguranță prin România și să ajungă în Franța. România nu era obligată să facă acest lucru, și totuși l-a făcut. Zeci de mii de soldați polonezi au supraviețuit pentru a lupta pentru libertate și eliberarea Europei, ceea ce au și făcut. Deci, există o anumită bunăvoință istorică. Polonia și România sunt ancorele nordice și sudice ale flancului estic sau frontului estic, ambele membre NATO, ambele conștiente de natura agresiunii rusești. Ambele au amintiri istorice precise. Cred că România și Polonia pot colabora, sper că o vor face, pentru a ajuta Occidentul să învingă agresiunea lui Putin și să sprijine Ucraina.

Lucian Bălănuță: Și cu forțele ruse care încă controlează o parte semnificativă a teritoriului ucrainean, care sunt opțiunile diplomatice realiste disponibile pentru Ucraina și partenerii săi?

Amb. Daniel Fried: Esența planului lui Trump ar putea funcționa, și anume încetarea focului și securitatea Ucrainei. Aceasta este esența planului. Nu cred că Ucraina va putea să-și elibereze în curând întreg teritoriul. Dar cred, de asemenea, că nimeni nu ar trebui să recunoască anexarea Crimeei sau a oricărei alte părți a teritoriului ucrainean de către Rusia. Ar trebui să aplicăm agresiunii ruse aceleași principii pe care le-am aplicat ocupației sovietice a statelor baltice. Doctrina Welles, care spunea că nu o vom recunoaște. Acum, în prima administrație Trump, secretarul de stat de atunci, Mike Pompeo, a emis propria sa declarație despre Crimeea, care a fost modelată după Declarația Welles, afirmând că nu o vom recunoaște. Nu o vom recunoaște ca teritoriu rus. Ar trebui să menținem această poziție. Deci, ceea ce discutați în acest plan al lui Trump este o Ucraina liberă, cu suficient sprijin în materie de securitate pentru a fi viabilă și pentru a împiedica rușii să reia războiul. Și, chiar dacă este o analogie imperfectă, Ucraina ar putea deveni Germania de Vest a începutului secolului XXI. Și știm cum s-a terminat asta. Germania a fost reunificată. Agresiunea sovietică a eșuat. A durat doar 45 de ani. Acum, nu știu cât timp va dura reunificarea Ucrainei. Și cred că schița acordului politic al lui Trump pe care l-am menționat nu este o pace justă. O pace justă ar fi eliberarea întregului teritoriu ucrainean de sub ocupația rusă, plus plata de către Rusia a despăgubirilor pentru daunele cauzate. Acest lucru nu este probabil. Deci, nu va fi o pace justă, dar ar putea fi o pace durabilă. Acum, este de asemenea posibil să nu existe deloc un sfârșit oficial al războiului. Cu ce ne vom alege? Cu o situație de tipul celei din Coreea, cu un armistițiu, dar fără acord? Dar un armistițiu care durează și se menține, este posibil. Pentru ca acesta să se mențină, pentru ca un astfel de armistițiu să se mențină, este nevoie de securitate pentru Ucraina. Acum, britanicii și francezii au vorbit despre conducerea unei coaliții a celor dispuși, o forță militară în interiorul Ucrainei pentru a sprijini încetarea focului. Rușii urăsc acest lucru. Iar britanicii și francezii au spus că sunt dispuși să o facă, dar au nevoie de sprijinul american. Acordul nu a fost încă încheiat. Și, bineînțeles, Putin urăște acest lucru. Și dacă condiția britanicilor și a francezilor este ca SUA să ofere sprijin, americanii, Trump ar putea, în cele din urmă, să facă acest lucru. Dar dacă cealaltă condiție a lor este ca Rusia să accepte încetarea focului, Putin s-ar putea să nu o facă niciodată, pentru că nu vrea să vadă forțe occidentale în Ucraina. Așadar, cred că la un moment dat, britanicii și francezii ar putea fi nevoiți să acționeze pe cont propriu, fără a cere permisiunea Rusiei. Acum, s-ar putea să nu dorească să facă asta, dar dacă vrei să vezi o pace stabilă în Ucraina, o pace durabilă, este nevoie de sprijin în materie de securitate pentru Ucraina și nu ca Ucraina să rămână într-o zonă gri de insecuritate. Asta nu va funcționa. Deci, sunt multe de făcut. Dar planul lui Trump ar putea funcționa. Problema este că Putin nu este interesat de acest plan. El a refuzat încetarea focului propusă în repetate rânduri de Trump, iar Trump, din motive pe care nu le înțeleg și care nu au fost niciodată clarificate, nu impune sancțiuni. El amenință că o va face, dar nu o face. Având în vedere această ezitare, Putin nu va răspunde cu siguranță prin negocieri serioase sau prin acceptarea încetării focului. De ce ar face-o? El nu va acționa decât dacă simte că este nevoit să o facă. Și pentru a-l face să simtă că trebuie să acționeze, noi, americanii și Uniunea Europeană, trebuie să exercităm mai multă presiune asupra Rusiei, iar noi avem opțiuni. Există modalități perfect valabile de a viza veniturile Rusiei din exportul de petrol. Și trebuie să o facem, nu doar să vorbim despre asta. Așadar, pentru a ajunge acolo unde Trump spune că vrea să ajungă, trebuie să acționăm. Și asta nu ține de România. Nu ține de Europa. Ține de Trump. Și pur și simplu nu știu când sau dacă vom ajunge acolo. Dar există oameni în administrație și oameni din lumea lui Trump care fac presiuni pentru acțiuni mai puternice, precum și o serie de membri pro-Trump ai Congresului și senatori. Și în ultimele zile, Trump și-a exprimat din nou frustrarea față de refuzul obstinat al lui Putin de a negocia serios.

Lucian Bălănuță: Având în vedere intensificarea recentă a operațiunilor militare și a atacurilor transfrontaliere, în ce măsură va mai fi președintele Donald Trump interesat să medieze un acord de pace?

Amb. Daniel Fried: Ei bine, este o întrebare foarte bună. Trump a sugerat ocazional că ar putea pur și simplu să renunțe, că s-a săturat și, din păcate, a dat vina atât pe ruși, cât și pe ucraineni, când de fapt rușii, și nu ucrainenii, sunt cei care stau în calea păcii. Trump spune asta și nu pot să ignor acest lucru. Ar putea renunța, dar va fi acuzat, pe bună dreptate, că cedează în fața lui Putin, că îl lasă pe Putin să-l intimideze și să-l domine. Și nu cred că vrea asta. Ar părea slab și vulnerabil. Iar el urăște să pară slab și vulnerabil. Așadar, din aceste motive, s-ar putea să nu renunțe. Dar nu pot garanta asta, aș vrea să pot, dar nu pot. Ceea ce înseamnă că Europa, inclusiv România și Polonia, trebuie să colaboreze pentru a găsi modalități de a sprijini Ucraina, chiar dacă Statele Unite fac acest lucru. Dacă renunțăm la diplomație, dar suntem dispuși să vindem arme Ucrainei, Europa ar putea fi nevoită să intervină. Spun acest lucru fără plăcere și fără mândrie ca american. Dar dacă aș fi european, m-aș pregăti pentru toate eventualitățile, inclusiv pentru cele care nu-mi plac. Totuși, cred că există o șansă rezonabilă ca Trump, în cele din urmă, să decidă să exercite mai multă presiune asupra Rusiei și să ofere mai mult sprijin Ucrainei, caz în care planul său ar putea funcționa și el ar putea ieși învingător. Dar dacă se va întâmpla acest lucru, pur și simplu nu pot spune.

