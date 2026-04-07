Informare meteo: intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 10:16

MESAJ 1 /4

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol
Zone afectate: conform textului

      Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.
      Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.
      Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

MESAJ 2 /4

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei și la munte

      În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.

Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 07-04-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 3/4

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte
Zone afectate: conform textului și hărții

      În intervalul menționat, în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei precum și în sudul și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00
Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m
Zone avertizate: local în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m

      Local în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 07-04-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 4/4

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte
Zone afectate: conform textului și hărții

      În intervalul menționat în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului, precum și în vestul, estul și nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00
Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m
Zone avertizate: local Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m

      Local în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Preşedintele României, premierul, miniştrii de resort şi reprezentanţi ai industriei petroliere au analizat situaţia aprovizionării cu ţiţei
Naţional marți, 7 aprilie 2026, 06:32

Preşedintele României, premierul, miniştrii de resort şi reprezentanţi ai industriei petroliere au analizat situaţia aprovizionării cu ţiţei

Preşedintele României, premierul, miniştrii de resort şi reprezentanţi ai industriei petroliere au analizat situaţia aprovizionării cu ţiţei...

Preşedintele României, premierul, miniştrii de resort şi reprezentanţi ai industriei petroliere au analizat situaţia aprovizionării cu ţiţei
România înregistrează cea mai mare cotă a şomajului la nivel comunitar în rândul tinerilor sub 25 de ani
Naţional marți, 7 aprilie 2026, 06:08

România înregistrează cea mai mare cotă a şomajului la nivel comunitar în rândul tinerilor sub 25 de ani

România înregistrează cea mai mare cotă a şomajului din Uniunea Europeană în rândul tinerilor sub 25 de ani. Potrivit datelor Eurostat,...

România înregistrează cea mai mare cotă a şomajului la nivel comunitar în rândul tinerilor sub 25 de ani
METEO: Intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol
Naţional luni, 6 aprilie 2026, 11:49

METEO: Intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 06 aprilie, ora 10:00 – 09 aprilie, ora 10:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului,...

METEO: Intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol
Ultima zi în care se aplică vechea acciză la motorină
Naţional luni, 6 aprilie 2026, 10:56

Ultima zi în care se aplică vechea acciză la motorină

Este ultima zi în care se aplică vechea acciză la motorină. De mâine intră în vigoare ordonanţa de urgenţă privind reducerea acestei taxe,...

Ultima zi în care se aplică vechea acciză la motorină
Naţional luni, 6 aprilie 2026, 09:51

Ministerul de Finanţe vrea să digitalizeze bonul pe hârtie pe care îl primim în magazin

Ministerul de Finanţe vrea să digitalizeze bonul pe hârtie pe care îl primim la magazin. Este o veste care îi vizează pe toţi românii care...

Ministerul de Finanţe vrea să digitalizeze bonul pe hârtie pe care îl primim în magazin
Naţional luni, 6 aprilie 2026, 07:25

Şoferii ar putea să scape de amenzi dacă nu au în maşină permisul de conducere sau talonul

Şoferii ar putea să scape de amenzi dacă nu au în maşină permisul de conducere sau talonul. Acum sancţiunile sunt destul de usturătoare:...

Şoferii ar putea să scape de amenzi dacă nu au în maşină permisul de conducere sau talonul
Naţional luni, 6 aprilie 2026, 06:56

CFR Călători va suplimenta cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor pascale

În perioada sărbătorilor pascale, CFR Călători va suplimenta cu vagoane trenurile de pe rutele cele mai solicitate, în special pe cele care...

CFR Călători va suplimenta cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor pascale
Naţional luni, 6 aprilie 2026, 06:35

Creştinii ortodocşi şi greco-catorici intră în Săptămâna Mare

Creştinii ortodocşi şi greco-catorici intră astăzi în Săptămâna Mare, ultima înainte de sărbătoarea Paştilor, în care îşi amintesc de...

Creştinii ortodocşi şi greco-catorici intră în Săptămâna Mare