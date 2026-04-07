Informare meteo: intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol

MESAJ 1 /4

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol

Zone afectate: conform textului

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

MESAJ 2 /4

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei și la munte

În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.