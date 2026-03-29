Guvernul pregăteşte noi măsuri pentru diminuarea creşterii preţurilor la carburanţi

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 09:24

Este vorba de reducerea accizelor la benzină şi motorină, iar un grup de lucru ar urma să evalueze cât poate suporta statul în privinţa diminuării acestor taxe şi care va fi perioada de aplicare a acestei măsuri.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, este foarte probabil ca, tot mâine, guvernul să adopte un act normativ privind punerea în aplicare a scăderii accizelor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro