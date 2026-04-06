Creştinii ortodocşi şi greco-catorici intră în Săptămâna Mare

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 06:35

Creştinii ortodocşi şi greco-catorici intră astăzi în Săptămâna Mare, ultima înainte de sărbătoarea Paştilor, în care îşi amintesc de patimile Domnului.

În biserici, credincioşii participă în fiecare seară la slujbele speciale, numite Denii, în care sunt rememorate ultimele momente din viaţa lui Iisus Hristos, înainte de răstignirea pe cruce.

Cele mai importante sunt Denia acelor 12 Evanghelii din Joia Mare şi Denia Prohodului Domnului din Vinerea Mare.

