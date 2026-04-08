Colegiul Medicilor din România a atras atenţia că accesul pacienţilor la servicii medicale rămâne inegal

Publicat de Andreea Drilea, 8 aprilie 2026, 05:25 / actualizat: 8 aprilie 2026, 6:45

Colegiul Medicilor din România a atras, ieri, atenţia, de Ziua Mondială a Sănătăţii că, deşi numărul medicilor este în creştere, accesul pacienţilor la servicii medicale rămâne inegal.

România are în prezent aproape 62.000 de medici cu drept de liberă practică şi peste 22.000 de rezidenţi, distribuiţi însă inegal, în dezavantajul zonelor rurale sau mai puţin dezvoltate.

Tot de Ziua Mondială a Sănătăţii, mai multe organizaţii ale pacienţilor cu afecţiuni cronice susţin că investigaţiile de monitorizare decontate pentru pacienţii cronici au scăzut cu 47% într-o lună, deoarece laboratoarele nu mai au fonduri şi nici nu pot verifica când au fost efectuate ultimele investigaţii. Organizaţiile au înaintat un memoriu Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Sănătate.

Iulian Petre, vicepreşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice: Este un blocaj pe care Casa Naţională nu-l rezolvă şi se reflectă automat asupra pacienţilor care nu au acces la procedurii imagistice, în special.

