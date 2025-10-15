(AUDIO) Laborator modern de neuroradiologie intervențională, inaugurat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași

Unul dintre cele mai moderne laboratoare de neuroradiologie intervențională din România a fost inaugurat astăzi, la Iași.

Investiția de la Spitalul de Neurochirurgie se ridică la două milioane de euro și reprezintă – mai exact – o platformă ce utilizează inteligența artificială pentru intervenții minim invazive.

De acest proiect vor putea beneficia peste 80 la sută dintre pacienții care au suferit anevrisme sau au diverse malformații ale sistemului vascular, după cum a explicat medicul neurolog Nicolae Dobrin.

Nicolae Dobrin:

