(AUDIO) Elevii de clasa a VIII-a au dat astăzi simularea la Limba română

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 15:19

Elevii de clasa a VIII-a au susținut, astăzi, proba la Limba și literatura română din cadrul simulării examenului de Evaluare Naţională.

Potrivit datelor Ministerului Educației, testările au loc în peste 4.500 de unități de învățământ, în timp ce în alte 127 sesiunea nu este organizată.

Sindicatele din Educație au transmis că peste 50% din profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la simulările examenelor naţionale, pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile adoptate de Guvern, printre care creșterea normei didactice, plata redusă a orelor suplimentare, eliminarea normei de hrană și majorarea numărului de copii în clase.

În județul Iași, doar două școli, din mediul rural, nu au organizat testarea. În schimb, 3.100 de profesori din totalul celor 7.700 membri de sindicat și-au menținut decizia de a boicota simularea Evaluării Naţionale, a dat asigurări liderul USLIP Iași, .

Laviniu Lăcustă: La nivelul județului Iași am avut două unități de învățământ în care nu s-a putut organiza simularea evaluării naționale, mă refer aici la Școala Valea Lupului și școala din Gropnița. Trebuie spus însă că această procedură a evaluărilor, din punctul nostru de vedere, a fost viciată de către organizatori, mă refer aici, în special, la Ministerul Educației Naționale, la Inspectoratul Școlar Județean, care au organizat cu orice preț acest demers. Au fost folosite persoane, cel puțin pe partea de supraveghere, care, în mod normal, nu au competență în această direcție. Ceea ce trebuie însă să reținem din ceea ce s-a întâmplat este mesajul, faptul că, atât la nivel local, cât și la nivel național, am tras un semnal de alarmă puternic în ceea ce privește nemulțumirile existente în sistem. Sperăm că, săptămâna viitoare, când vom discuta de simularea examenului de Bacalaureat, lucrurile să arate mai bine din perspectiva boicotării acestei proceduri.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

