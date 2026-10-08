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(AUDIO) Capodopera lui Giotto, în premieră la Iași: Expoziție de excepție la Palatul Culturii

(AUDIO) Capodopera lui Giotto, în premieră la Iași: Expoziție de excepție la Palatul Culturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 08:45

În prezența ministrului interimar al Culturii, Demeter Andras, și a numeroși reprezentanți ai Ambasadei Italiei la București și ai Ambasadei României la Roma, a fost inaugurată, ieri, la Palatul Culturii din Iași, expoziția ce are drept punct central polipticul realizat de maestrul italian Giotto.

Este vorba despre o lucrare cu o vechime de peste 700 de ani, cu tematică religioasă, care o înfățișează pe Fecioara Maria cu Pruncul, înconjurată de sfinții Petru și Pavel și de arhangheli.

Lucrarea a fost adusă de la Pinacoteca Națională din Bologna și este pentru prima dată când părăsește Italia, după cum a precizat ministrul Interimar al Culturii, Demeter Andras:

Demeter Andras: Suntem toți martorii unei premiere, prima ieșire a acestor opere din Italia și acest prim drum, dinspre Roma, duce la Iași. Ori, tocmai spuneam directorului muzeului împrumutător, că acest act de curaj al lor înseamnă și o nouă responsabilitate, că pe acest drum vor trebui să pășească în viitor, să facă accesibile aceste opere. De fapt, normalitatea este asta, ceea ce trăim noi acum, la Iași: circulația bunurilor, accesibilizarea lor prin exportul temporar al bunurilor noastre, pentru a ne face cunoscuți, și prin aducerea la noi a bunurilor care reprezintă valori ale culturii universale, cum e această expoziție.

În lume există doar 3 lucrări semnate de renascentistul Giotto, iar Polipticul adus la Iași are o valoare de piață de peste 100 de milioane de euro, a declarat primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Un vernisaj deosebit. Este o pictură de Giotto, care are o valoare istorică, dar și artistică deosebită, o valoare de piață mare, de peste 100 de milioane de euro. Este cea mai valoroasă lucrare care a pătruns în această parte a Europei și care este pentru prima oară adusă din spațiul italian în afara acestuia, deci, practic, suntem într-o premieră absolută din această perspectivă, pleacă prima oară din Italia și ajunge pentru prima dată în România, chiar la Iași.

Evenimenul se înscrie în calendarul manifestărilor primei ediții a Festivalului de Artă Sacră. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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