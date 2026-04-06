Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » ANPC a lansat o amplă campanie de control la nivel naţional vizând produsele tradiţionale pentru masa de Paşte

ANPC a lansat o amplă campanie de control la nivel naţional vizând produsele tradiţionale pentru masa de Paşte

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 05:36 / actualizat: 6 aprilie 2026, 6:48

Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor a lansat o amplă campanie de control la nivel naţional vizând produsele tradiţionale pentru masa de Paşte.

Inspectorii verifică în această perioadă calitatea cărnii de miel, a ouălor, produselor de patiserie şi a vopselei. Pentru a evita problemele de sănătate, ANPC le recomandă cumpărătorilor să achiziţioneze alimente doar din spaţii autorizate, unde există garanţia controlului sanitar-veterinar. Cu recomandări vine şi preşedintele asociaţiei INFOCONS, Sorin Mierlea.

Sorin Mierlea: Să cumpărăm produse din spaţii autorizate, să avem şi să putem ţine măcar câteva zile bonul fiscal, chitanţa, pentru a avea dovada că, dacă produsul cumva este într-o alertă de neconformitate sau este el neconform, să putem face o reclamaţie eficientă pentru recuperarea daunelor materiale şi morale şi nu în ultimul rând să verificăm, în aplicaţia europeană de protecţie a consumatorilor INFOCONS, dacă produsul sau serviciile respective sunt cumva într-o alertă de neconformitate şi periculozitate.

Realizator: Consumatorii sunt sfătuiţi să verifice, de asemenea, cu atenţie şi etichetele, data de expirare şi aspectul produselor. De asemenea, comisarii ANPC avertizează că preţul afişat la raft trebuie să coincidă cu cel de pe bonul fiscal.

Etichete:
