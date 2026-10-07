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România traversează cea mai dificilă situaţie din ultimele decenii în privinţa capacităţii de a acoperi necesarul de electricitate

România traversează cea mai dificilă situaţie din ultimele decenii în privinţa capacităţii de a acoperi necesarul de electricitate

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 08:42

Ţara noastră trebuie să se pregătească de o iarnă şi de o primăvară cu preţuri foarte mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi. Prezent, marți, la Comandamentul Energetic, el a precizat că România traversează cea mai dificilă situaţie din ultimele decenii în privinţa capacităţii de a acoperi necesarul de electricitate, iar reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până la 15 octombrie.

În plus, România va fi influenţată de creşterea preţurilor la electricitate de pe piaţa europeană, unde sunt aşteptate niveluri record dacă situaţia din Orientul Mijlociu se prelungeşte şi strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

Cristian Buşoi: Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă afectează foarte tare centrala nucleară. Suntem în continuare cu cele două reactoare oprite. Vestea proastă este că cel puțin pentru următoarele zece zile avem debite la minimul istoric, cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă. Orice zi care ne obligă să apelăm la importuri poate avea un impact pe prețuri care se adaugă la situația extrem de dificilă și îngrijorătoare la nivel european și care are un impact mare asupra competitivității Europei și a României.

Cristian Bușoi a mai spus că România nu se află în prezent în situația de a face limitări de consum pentru marii consumatori industriali nici măcar în orele de seară.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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