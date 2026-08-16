România se situează pe locul 2 mondial, în clasamentul istoric pe medalii, în urma rezultatelor la Olimpiada Internaţională de Informatică

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 august 2026, 13:00

Elevii români au obţinut anul acesta o medalie de aur, una de argint şi două de bronz la Olimpiada Internaţională de Informatică (IOI) 2026, România fiind astfel pe locul 2 la nivel mondial, în clasamentul istoric pe medalii, a anunţat duminică Ministerul Educaţiei.

Elevii câştigători sunt: Rareş-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Naţional ‘Vasile Alecsandri’ Galaţi, medalie de aur; Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional de Informatică ‘Tudor Vianu’ Bucureşti, medalie de bronz; Alexandru Dima, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz. Punctajele ridicate obţinute de Rareş-Andrei Neculau şi Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanţă istorică a României în clasamentul individual al competiţiei, precizează Ministerul Educaţiei, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, prin aceste performanţe, România îşi menţine poziţiile de top în ierarhiile oficiale pe termen lung gestionate de International Olympiad in Informatics Statistics: locul 2 mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor istorice şi locul 7 în clasamentul valoric al medaliilor (stabilit în funcţie de ponderea distincţiilor de aur, argint şi bronz).

Ministerul Educaţiei şi Cercetării subliniază că un rol esenţial în această continuitate îl are colaborarea strânsă cu Societatea pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică (SEPI).

Echipa României a fost însoţită în Uzbekistan de prof. Adrian Panaete, în calitate de Team Leader (Colegiul Naţional ‘A.T. Laurian’ Botoşani), şi de Luca Perju-Verzotti, ca Deputy Leader (Reprezentant SEPI, Student la Ecole polytechnique).

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară.

‘Dincolo de parcursul elevilor, această ediţie a adus o recunoaştere profesională pentru stafful tehnic român. Profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distincţia Long Service Award, oferită de comunitatea internaţională în semn de apreciere pentru implicarea şi managementul echipei de-a lungul a 7 ediţii ale Olimpiadei Internaţionale de Informatică.

Excelenţa Sa, Daniel Cristian Ciobanu, ambasadorul României la Taşkent, a fost alături de lotul naţional la Olimpiada Internaţională de Informatică desfăşurată în Uzbekistan. Felicitări întregii echipe pentru seriozitate, consecvenţă şi determinare, profesorilor şi părinţilor pentru sprijin!’, se arată în postare.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării aminteşte faptul că sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale – etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii. (Agerpres/ FOTO facebook edu.ro)