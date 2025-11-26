Robert Schwartz, Președinte Director General al Radio România

Astăzi, plenul reunit al Parlamentului României l-a validat pe Robert Cristian Schwartz ca Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, cu 241 voturi pentru și 2 împotrivă. În urmă cu o săptămână, după validarea noului Consiliu de Administraţie al SRR, membrii acestuia l-au propus pe Robert Cristian Schwartz ca Preşedinte Director General. În şedinţa de marţi 25 noiembrie, Comisiile de Cultură ale Camerei Deputaților și Senatului au dat aviz favorabil pentru Robert Cristian Schwartz la conducerea Societății Române de Radiodifuziune (SRR). În aceeași ședință a fost validată și Ana Adriana Săftoiu ca Președinte Director General al Societății Române de Televiziune (SRTv).

„Propun ca politici pe termen lung dezvoltarea producțiilor de media, redactarea programelor pentru un public mai tânăr și consolidarea resurselor umane și redacționale. Obiectivul nostru ar trebui să fie următorul – să fim relevanți pentru toate generațiile. În acest context, una din direcții este transformarea digitală. Fără o digitalizare completă, radioul public nu poate rămâne competitiv“, a afirmat Robert Schwartz în cadrul audierilor din Parlamentul României.

Mandatul noului PDG va sta, potrivit acestuia, sub semnul „inovație, transparență, încredere“.

Robert Schwartz este jurnalist și comentator politic, cu peste 30 de ani de experiență la Deutsche Welle. Născut în 1956 la Sibiu, a absolvit Germanistica la Universitatea din București și a colaborat, încă din studenție, cu redacțiile germane ale Radioteleviziunii Române. S-a alăturat Deutsche Welle în 1992 ca redactor de ştiri în Redacţia Centrală, doi ani mai târziu fiind numit redactor şef adjunct al Redacţiei Române, iar din 2000 până în 2020 a condus redacția DW în limba română. Între 2020 și 2023 a coordonat proiectul DW „Sinti și romi în Europa”, iar din 2023 a continuat să activeze ca jurnalist independent. Este membru al unor organizații academice și culturale importante, iar în 2023 a fost ales președinte al Societății Germano-Române din Berlin. În 2012, a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor pentru contribuția sa la relațiile româno-germane.

Noul Consiliu de Administraţie al SRR are următoarea componenţă: Robert Cristian Schwartz – Preşedinte Director General, Ruxandra Ileana Săraru, Radu Bogdan Herjeu și Alexandru Ioan Şerbănescu, din partea PSD; Maria Muntean, din partea AUR; Vlad Mircea Pufu, din partea PNL; Alexandra Coliban, din partea USR; Bodoczi Annamária din partea UDMR; Ruxandra Georgeta Gheorghe din partea Grupului Minorităţilor Naţionale; Dragoş Gabriel Pătlăgeanu, din partea Preşedintelui României; Nadina Ioana Dogioiu, din partea Guvernului; Marius Dorian Tănase şi Nicoleta Viorica Balaci din partea salariaţilor SRR.