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O altă navă ar fi fost lovită de drone în Marea Neagră

O altă navă ar fi fost lovită de drone în Marea Neagră

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 11:56

UPDATE – Din primele informații, 9 persoane au fost salvate, iar alte 3 sunt date dispărute. Din mare a fost recuperat și trupul neînsuflețit al unui marinar. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.

Potrivit ANR, echipajul era format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.

Potrivit mai multor surse, o navă comercială ar fi fost lovită de drone în Marea Neagră.

Incidentul s-ar fi produs la 13 mile marine în larg de Portul Constanța și ar fi vorba despre o nava „Khoryv” sub pavilion Comore. Autoritățile intervin pentru salvarea marinarilor.

Vineri, la ora 10:15, Centrul Maritim de Coordonare ( MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare ( ARSVOM ) pentru a efectua o misiune de căutare și salvare la 13Mm est de Constanta la nava KHORYV sub pavilion Comores.

Nava SAR ARTEMIS din cadrul ARSVOM a plecat de la cheu din dana 78 Constanța spre zona indicată de MRCC„, transmite ARSVOM.

Radio Constanța

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