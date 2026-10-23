(AUDIO/FOTO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași marchează 166 de ani de la înființare

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 12:46

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași marchează, astăzi, în cadrul unei ceremonii aniversare, împlinirea a 166 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior.

În programul manifestărilor dedicate Zilelor Universități, desfășurate până vineri, 30 octombrie, sunt înscrise peste o sută de evenimente la care participă toate facultățile din cadrul insituției academice.

Astfel, cele 15 facultăți din cadrul UAIC, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, liceul și editura universității organizează o serie de conferințe tematice, simpozioane, colocvii și lansări de carte.

Rectorul UAIC Iași, Liviu-George Maha: ”De zilele universității nu înseamnă doar o ceremonie festivă, nu înseamnă o dată, o oră, nu înseamnă alocuțiuni firești, urări de bine, de succes, mulțumiri pentru colaborare, pentru implicare, ce înseamnă munca de zi cu zi a colegilor și aceste rezultate ale muncii desfășurate se reflectă în acest eveniment. Ele dau relevanță științific, ele dau consistență acestei perioade, ele validează ceea ce spunem zi de zi, faptul că Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la cei 166 ani de la înființare, este o universitate puternică, e o comunitate academică relevantă pe plan național, european și internațional. E o perioadă în care ne bucurăm să avem alături partenerii tradiționali, e o perioadă în care sute de cercetători din țară și din străinătate au venit la aceste evenimente și se bucură împreună cu colegii noștri de un moment festiv.”

Rectorul Liviu-George Maha a mai precizat că se va pune accent, în continuare, pe internaționalizarea liniilor de studiu și adaptarea cursurilor la noile tehnologii.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)