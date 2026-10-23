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(AUDIO) Locuitorii municipiului Iași au, din nou, apă caldă și căldură

(AUDIO) Locuitorii municipiului Iași au, din nou, apă caldă și căldură

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 10:25 / actualizat: 23 octombrie 2026, 11:38

Locuitorii municipiului Iași au, din nou, apă caldă și căldură.

Furnizarea agentului termic a fost reluată, în această dimineață, după remedierea defecțiunilor de la CET 1 Iași, apărute în urma incendiului izbucnit sâmbătă, la un post electric de alimentare.

Pe parcursul nopții a fost efectuată o serie de teste și măsurători, iar reluarea furnizării se va face etapizat, a explicat șeful de secție, Sorin Turcu: ”La șase zile de la incident, noi suntem cu CET 1 în funcțiune, magistralele sunt pline. Iașiul are căldură și apă caldă, etapizat, bineînțeles începând cu primele surse care sunt mai apropiate de CET, vor avea căldură și apă caldă, pe măsură ce înaintăm capetele de magistrală, totul orașul va avea apă caldă și căldură în cursul zilei de astăzi.”

Pentru a asigura funcționarea sistemului, transformatorul 1, care a fost avariat complet în urma incendiului, a fost înlocuit cu un dispozitiv similar, închiriat de la Delgaz Grid.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că toate magistralele din sistem au fost încărcate și că nu au fost identificate probleme în funcționarea centralei: ”Începând cu seara și noaptea zilei de ieri, magistrală cu magistrală a fost încărcată și pusă sub presiune și de asemenea s-a început manevrele de creștere a temperaturii pe fiecare dintre ele. În acest moment, toate magistralele sunt încărcate, instalațiile de recirculare sunt de asemenea în stare de funcționare, se monitorizează în continuare ținerea centralei în parametrii și nu s-au identificat niciun fel de probleme în termoficarea municipiului Iași.”

Reamintim că mii de ieșeni au rămas fără apă caldă și căldură, după un incendiu care a izbucnit la sfârșitul săptămânii trecute, la postul electric de alimentare al CET-ului.

La sistemul centralizat de încălzire sunt branşate 22 de mii de apartamente, aproape 140 de instituţii publice şi peste 170 de agenţi economici.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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