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Luca Niculescu: Obiectivul meu este clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl poate încasa prin PNRR

Luca Niculescu: Obiectivul meu este clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl poate încasa prin PNRR

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 08:48

Premierul Luca Niculescu a anunţat că, vineri, după şedinţa de Guvern, va convoca o reuniune de evaluare cu miniştrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Niculescu a subliniat că termenele sunt foarte strânse şi că România nu îşi poate permite să piardă fonduri europene din cauza întârzierilor sau a lipsei de coordonare.

‘Al doilea subiect, astăzi, este legat de fondurile europene. Tot astăzi, după şedinţa de Guvern, am convocat o reuniune de evaluare cu miniştrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Avem termene foarte, foarte strânse, nu ne putem permite să pierdem bani europeni din cauza unor întârzieri, din cauza lipsei de coordonare. Şi obiectivul meu este foarte clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa prin PNRR, pentru că sunt bani care, după cum ştiţi, înseamnă investiţii, înseamnă investiţii în spitale, în şcoli, în infrastructură, în modernizarea acestui stat, sunt bani, evident, de care România are nevoie. Şi vreau ca fiecare ministru să ştie exact ce are de făcut şi cine răspunde pentru îndeplinirea angajamentelor şi cât de rapid pot fi făcute aceste angajamente. După cum spuneam, termenul este foarte scurt’, a declarat Luca Niculescu, vineri, la începutul şedinţei de Guvern. AGERPRES/FOTO Facebook Luca Niculescu

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