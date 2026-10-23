Judecătorii nu se înţeleg pe măsurile preventive în cazul lui Georgescu; se formează un complet de divergenţă

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 10:31

UPDATE ora 10:45 – Doi judecători de la Curtea de Apel Bucureşti nu au reuşit vineri să se pună de acord în legătură luarea unei decizii pe contestaţia depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti de a-l plasa pe fostul candidat la prezidenţiale în arest la domiciliu.

Completul de judecată este format din magistraţii Cristian Dumitru (preşedinte) şi Daniela Maria Manolache. Cei doi judecători au avut opinii diferite în acest caz, astfel încât se va forma un complet de divergenţă, prin intrarea în componenţa acestuia a unui al treilea magistrat.

Situaţia de la Curtea de Apel Bucureşti este tensionată, în condiţiile în care susţinătorii lui Georgescu au ocupat carosabilul, iar traficul a fost oprit pe Splaiul Independenţei.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. AGERPRES

Călin Georgescu a fost adus vineri dimineaţa la Curtea de Apel Bucureşti, unde se va judeca contestaţia depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti de a-l plasa pe fostul candidat la prezidenţiale în arest la domiciliu.

Completul de judecată este format din magistraţii Cristian Dumitru (preşedinte) şi Daniela Maria Manolache.

În faţa sediului instanţei au venit aproximativ 200 de susţinători ai fostului candidat.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

În esenţă, judecătorul a invocat ‘circumstanţele personale’ favorabile ale lui Georgescu, şi anume că nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit, are doi copii minori, iar buna desfăşurare a procesului penal în perioada următoare nu va fi afectată prin plasarea lui în arest la domiciliu.

De asemenea, magistratul aprecia că Georgescu şi-a respectat obligaţiile cât timp s-a aflat sub control judiciar, iar după ce nu a mai avut această măsură şi a părăsit ţara, a revenit ulterior şi a dat curs chemărilor organelor judiciare.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii. AGERPRES/FOTO arhivă Agerpres