Guvernul aprobă donaţia UE a peste un milion de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 08:53

Guvernul va aproba în şedinţa de vineri donaţia, din rezervele strategice ale Uniunii Europene, a 1,1 milioane doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine şi caprine.

Măsura protejează sectorul zootehnic şi sprijină crescătorii români de ovine şi caprine care se confruntă cu pierderi economice din cauza bolilor care afectează animalele, a anunţat prim-ministrul Luca Niculescu, în debutul şedinţei Guvernului.

‘Vom aproba donaţia din rezervele strategice ale Uniunii Europene a 1,1 milioane doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine şi caprine. Este un demers al Comisiei Europene, dar iniţiat ca urmare a solicitării care vine din partea autorităţilor române. Primele 300.000 de doze au ajuns în România. Livrările continuă. ANSVSA va organiza la nivel naţional campania de vaccinare de urgenţă. Este o măsură benefică atât pentru sănătatea animalelor cât şi pentru veniturile crescătorilor. Atunci când apar focare de boală, fermierii pierd bani. Posibilităţile de a-şi vinde animalele pe pieţele externe sunt afectate’, a declarat premierul.

Circulaţia ovinelor şi a caprinelor vii către alte state ale UE şi către state terţe este restricţionată până la finalul acestui an, în contextul epidemiologic, a precizat Niculescu.

‘Acest sprijin european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor. Între timp, sarcina autorităţilor naţionale este clară: să limităm focarele, să protejăm efectivele de animale, să creăm condiţiile pentru reluarea în siguranţă a comerţului cu animale vii şi produse de origine animală. Trebuie să fim alături de crescătorii de animale, pentru că, protejându-i pe ei, sprijinim acest sector care este extrem de important pentru România. Guvernul va urmări ca măsurile să fie puse în aplicare cât mai repede, cu respectarea cerinţelor sanitar-veterinare’, a menţionat el. AGERPRES/FOTO AI