Argeş: Elev rănit de un coleg cu o armă albă, la un liceu din Piteşti

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 10:47

Un elev a fost rănit de un coleg cu o armă albă, joi dimineaţă, la un liceu din municipiul Piteşti, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

‘Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul’, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, elevul atacat a suferit o leziune la nivelul antebraţului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

‘Agresorul se află în custodia poliţiştilor, iar la acest moment se desfăşoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc şi luarea măsurilor legale care se impun’, se mai menţionează în informare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş a informat că la faţa locului a intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, pentru acordarea asistenţei medicale în cazul a doi adolescenţi în vârstă de aproximativ 15 ani.

‘În urma evaluării medicale s-a constatat că una dintre persoane prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept, iar cealaltă prezenta excoriaţii la nivelul membrului superior stâng. După acordarea îngrijirilor medicale, persoana care prezenta plaga a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare, în timp ce cea de-a doua persoană a refuzat transportul la unitatea medicală’, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Ei au precizat că poliţiştii şi jandarmii au acţionat pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, îndepărtarea persoanelor adunate din curiozitate în zona incidentului şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării intervenţiei medicale în siguranţă.

Potrivit relatărilor din presa locală, incidentul a avut loc la Colegiul Tehnic ‘Armand Călinescu’ din municipiul Piteşti. AGERPRES